機車加裝「NOS笑氣」電影看太多？桃警攔改管騎士重罰6000元

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桃園林姓男子電影「玩命關頭」系列電影看太多，竟將自己的機車加裝NOS笑氣增壓系統，昨晚騎車行經桃市桃園警分局與桃市府環保局組成的聯合稽查專案，林的車發出巨大聲響，當場遭警攔查，經檢測噪音值發現比標準值90分貝多了2分貝，由於林男於今年3月21日也曾因噪音超標開罰3000元，再次超標依法將加倍處以6000元罰鍰。

警方檢視發現林男的機車踏板上裝置NOS（一氧化二氮）鋼瓶，林自稱為了追求速度感，電影玩命關頭的情節給了他靈感，花了4萬元加裝俗稱氮氣增壓系統的NOS，一氧化二氮置入汽缸中產生超過攝氏300度的高溫，瞬間爆發出超大馬力提升速度。

桃園警分局交通組長林健祥說，擅自改裝恐造成車輛毀損，更可能危及駕駛生命，林姓男子為了追求速度感任意改裝，當場斥責真的是在「玩命」！由於任意改裝已違反道路交通管理處罰條例第18條規定，可處新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令其接受檢驗。

林健祥呼籲，汽機車駕駛人擅自改裝車輛危害自身及他人安全，同時製造噪音妨礙安寧，警方與相關單位合作持續強力取締，請民眾切勿以身試法，以免得不償失。