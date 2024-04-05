台中警員不服糾正…分局內暴打督察 遭判4月還要賠近2萬元

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時任台中第四分局涂姓警員去年5月值班時，穿外套不符規定被督察組蕭姓警務員告誡，涂竟朝蕭臉部猛揮5、6拳，又踹3、4腳打傷對方，法院刑事依傷害罪判涂4月徒刑。蕭再提民事依醫療、精神撫慰金等對涂求償21萬元，民事考量雙方經濟、侵害程度，判涂應給付蕭1萬9050元，可上訴。

檢警調查，涂員2023年5月1日值班穿警用透氣外套，違反當時警察服裝規定，蕭員見勸導要他下班再穿，涂心生不滿，不顧在第四分局1樓大廳內，當場朝蕭臉部揮拳、出腳踹，造成蕭右眼眶挫傷、眼鏡斷裂。

台中地院刑事審理時，涂表示對於打傷蕭很抱歉，但是因「長期遭蕭打壓」，警局也因為他穿外套的事要將他開除，自己當天是情緒失控才這樣。

刑事庭認為，蕭身為長官以督導地位，對於涂上班時間行為督導，當不會因自己未穿制服，而讓涂對其執行職務事宜誤認；蕭也證稱，夏天應穿短袖涂卻包緊緊，不符警察服制規定，另涂稱體質對冷熱過敏，但觀察他執勤還是會吹冷氣、電風扇。

其他目擊警員也說，涂朝蕭頭攻擊5、6下，眼鏡都被打到地上，他上前拉開涂又以腳踹蕭3、4下，蕭都沒還手，當天是因涂在分局大廳值班，在值班台焚燒線香，蕭接獲反應下來勸導才起衝突。

刑事庭審酌，涂以暴力攻擊嚴重侵害警察機關上下督導關係，犯後態度不佳，另斟酌他未婚無子女、需扶養70歲父母，曾捐款給家扶、視障及殘障團體，每次捐5000元，依傷害罪判他4月徒刑，得易科罰金。

蕭再提民事訴訟，主張被涂毆打右眼受傷醫藥費150元、眼鏡費5200元，及精神撫慰金20萬4650元，一共對涂求償21萬元。涂則說，對蕭求償醫藥費不爭執，但蕭受損的眼鏡已使用很久，應扣除折舊。

民事庭認為，蕭求償醫藥費有依據，但眼鏡購入1年多，折舊後合理價格為3900元，另依雙方經濟地位、家庭狀況，及涂男傷害蕭的手段等一切情狀，認為精神撫慰金以1萬5000元為適當，判涂應給付蕭1萬9050元。