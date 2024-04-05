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領走失智母488萬元財產 女兒稱媽媽贈與法院不信判還錢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

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台中郭姓女子自稱黃姓母親失智前贈與她財產，持對方存摺印章領走488萬多元，黃婦提告主張女兒沒經過其同意，卻趁她無力管領財產擅自領走錢；法院查，郭女稱媽媽贈與財產卻提不出證明，且黃婦受輔助宣告前就對女兒提告，扣除郭女支付照護費等，判她應給付母親452萬多元，可上訴。

黃婦主張，自己2020年11月罹患失智症住院治療，2021年1月送往護理之家， 同年12月經法院裁定宣告為受輔助宣告之人，郭姓女兒趁她已無力管理自身財產時，沒經她同意擅自取走她銀行、郵局存簿印章。

黃婦指出，女兒自2020年11月至2021年10月間，前後提領她多達488萬5502元現金，扣除替她支付的生活費、照護費用等，向法院訴請女兒返還452萬6037元。

郭女抗辯稱，母親失智前只有她們住在台灣，自己母女2人相依為命，自己也很少跟其他姐妹來往，媽媽是在2020年11月意識仍清楚時，交付存摺印帳並指示她領取，且母親同意贈與給她，供她日常開銷及投資股票支出。

郭女也說，後來母親住院才無法探視，但近年仍以電話、視訊聯繫，媽媽都可以清楚陳述、和她互動，都沒有要提告意思，期間也曾到美國度假3個月，當時意識都清楚，回來也都有自理能力，認為母親並無提告之意。

台中地院查，郭女自稱款項是母親贈與，但並未提出任何證據，且根據輔助宣告前調查紀錄，郭女非但沒提及母親贈與金錢一事，反而自稱願意返還私自挪用的45萬元，不採信其說法。

法院也認為，黃婦是受輔助宣告，非監護宣告，就算意思能力不足，也非完全欠缺或喪失，且在受輔助宣告前就在民事起訴狀上親自簽名、提告。

法院認定，郭女無法證明母親贈與款項，其提領488萬5502元欠缺正當性，扣除支付生活、照護費等，判她應給付母親452萬3572元。

長輩示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
長輩示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

失智症 提告 財產

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