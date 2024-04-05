持有偷拍影片 黃子佼道歉：給我機會

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藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。本報資料照片 黃子佼被檢方查獲在個人硬碟中有大量從成人網站購買的不雅偷拍影片，其中有七部是未成年，被檢方處分緩起訴，條件為繳交國庫一百二十萬元緩起訴處分金及寫悔過書，消息宣布後引起各界抨擊，許多網紅、意見領袖都發文痛罵，黃子佼昨寫下道歉文，請大家再給他一次機會。

黃子佼表示事發多時，檢方對外界公告偵查結果，他在上個月偵查庭上已虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯，「該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯」。

他表示，過去不可逆，未來不可知，「但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會」。