聽新聞
test
0:00 / 0:00

持有偷拍影片 黃子佼道歉：給我機會

聯合報／ 記者葉君遠陳慧貞／台北報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。本報資料照片
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。本報資料照片
黃子佼被檢方查獲在個人硬碟中有大量從成人網站購買的不雅偷拍影片，其中有七部是未成年，被檢方處分緩起訴，條件為繳交國庫一百二十萬元緩起訴處分金及寫悔過書，消息宣布後引起各界抨擊，許多網紅、意見領袖都發文痛罵，黃子佼昨寫下道歉文，請大家再給他一次機會。

黃子佼表示事發多時，檢方對外界公告偵查結果，他在上個月偵查庭上已虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯，「該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯」。

他表示，過去不可逆，未來不可知，「但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會」。

偷拍 未成年 檢察官 黃子佼

延伸閱讀

黃子佼連兩日遭撻伐 終發道歉文：請相信我永不再犯

黃子佼購買未成年偷拍片「緩起訴」 經過一天後發聲明回應

律師李怡貞轟黃子佼：死後下地獄 不信他真心悔改「悔過書不用公開了」

律師李怡貞轟黃子佼：死後下地獄 不信他真心悔改「悔過書不用公開了」

相關新聞

衛福部批黃子佼 等同性剝削共犯

藝人黃子佼遭查獲個人隨身硬碟中，持有七部未成年少女遭偷拍影片，且還是偷拍不雅片論壇的高級會員；衛福部保護司長張秀鴛表示，...

持有偷拍影片 黃子佼道歉：給我機會

黃子佼被檢方查獲在個人硬碟中有大量從成人網站購買的不雅偷拍影片，其中有七部是未成年，被檢方處分緩起訴，條件為繳交國庫一百...

一晚20張罰單！桃警抓改管猴 竟加裝「玩命關頭」神物

夜間時段不時有改裝排氣管的汽、機車呼嘯而過，桃園警分局針對擾人的改管猴炸街行為，連假前一晚在力行路攜手環保局、監理單位聯...

3月女嬰臉燙傷起水泡全身瘀傷 馬偕醫師揭父母照護過失

新竹一對劉姓夫妻在2022年10月間，將僅3月大的女兒送往新竹市立馬偕兒童醫院急診，醫師發現女嬰臉上起水泡，全身多處瘀傷...

2度性侵女童坐牢多年仍有高危險 法院再命強制治療3年

台中古姓男子曾接連持凶器脅迫2名女童性侵，服刑16年多將執行完畢，台中地院根據鑑定報告，發現古有高度再犯風險、低度可治癒...

瘋買未成年偷拍片 衛福部保護司怒批：黃子佼是國內性犯罪共犯

藝人黃子佼遭控性騷多名女子，最後因罪證不足不予起訴，但檢方在他的硬碟中，發現他是偷拍論壇的高級會員，購買上百部不雅片，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。