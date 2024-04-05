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衛福部批黃子佼 等同性剝削共犯

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

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藝人黃子佼被查獲持有七部未成年少女遭偷拍影片，衛福部批黃子佼形同兒少性剝削犯罪結構共犯。本報資料照片
藝人黃子佼被查獲持有七部未成年少女遭偷拍影片，衛福部批黃子佼形同兒少性剝削犯罪結構共犯。本報資料照片
藝人黃子佼遭查獲個人隨身硬碟中，持有七部未成年少女遭偷拍影片，且還是偷拍不雅片論壇的高級會員；衛福部保護司長張秀鴛表示，國內最常見的兒少性剝削型態，就是「性影像誘拐」，黃子佼花錢購買偷拍影片，等同就是兒少性剝削犯罪結構的共犯。

衛福部統計，二○二二年計有二二七一人被通報為兒少性剝削被害人。張秀鴛說，近年通報人數愈來愈多，兒少最常遭到剝削的型態為「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之物品」，自從成立性影像處理中心後，未成年遭偷拍影像為大宗，無論年紀平均一天申訴案件達四百多件，「這是令人非常驚訝的數字」，且通報案持續增加。

張秀鴛說，網路盛行下，未成年容易陷入「網戀」，有心人可能以網戀之名，要求對方視訊裸聊、拍攝自慰、撫摸身體的影像，實是詐取偷拍性影像，黃子佼出錢購買偷拍影片，完全是助長偷拍，她批評，這些助長偷拍的人，不知受害者性影像外流，對他們而言是一輩子的精神傷害，甚至是難以被撫平的精神紋身。

張秀鴛表示，檢方以黃子佼無正當理由持有兒童或少年之性影像，僅要求支付國庫一二○萬元緩起訴處分金，她尊重檢方決定，但依她個人意見「實在太低」，在她看來黃子佼就是整個國內性犯罪的共犯。

網友對黃子佼罵聲一片，並推測他是「戀童癖」。馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱說，任何偷拍行為都是「不被允許」，但持有未成年不雅片，不代表是戀童癖，可是也不能完全排除，分析國內外戀童癖案例，多數在社會上都具有「權威」地位，目的是幫助達到權勢性侵或性騷目的。

諮商心理師林萃芬表示，黃子佼曾自述童年時目擊母親與他人性行為過程，因受到創傷才導致後續的脫序行為，她認為，黃子佼在人格發展的階段中已經養成「性偏離」的特質，是不健康的性偏離。

林萃芬表示，性偏離包含偷窺、戀物、戀童等，通常性偏離者是極度討厭自己，當壓力來襲時，又無法控制自己性偏離的強迫行為，他們自知自己有問題甚至已是病態，卻因為內心過於脆弱不願誠實面對自己，長期合理化之下，開始會對他人造成傷害。

雖然難以確定黃子佼是否為戀童癖者，但肯定的是他需要誠實面對自己。

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