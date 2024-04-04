GOOPi服飾太受歡迎 網購賣家收款不出貨得手3萬5GG了

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知名服飾品牌GOOPi（孤僻君株式會社）以少量、突襲的方式推出產品，因產品本身有魅力，推出的新品往往秒殺，單品顯示「售完」是常態；一名李姓男子去年8月至10月間在臉書社團「Goopi買賣交流區」發文販售該牌各類服飾，卻萌生歹念，等買家匯款後就人間蒸發不出貨，受害者達6人，成功詐得3萬5000多元；新竹地院審理終結，依6個詐欺取財罪將李判刑8月。

判決書指出，新竹李姓男子從事服飾業，去年8至10月間上網用臉書帳號在網路社團「Goopi買賣交流區」刊登販售襯衫、外套及褲子等商品訊息，吸引不少人買家用Messenger或LINE私訊聯繫商品交易事宜。

不過，李接獲不少買家的購買訊息後，明知當時無相關商品可販售，也缺乏供貨來源，竟向六名買家報價，使六人分別匯款5000至6000元不等金額，之後卻遲未交寄買賣商品，也拖延返還貨款，讓六人覺得遭詐騙，憤而報警提告。去年10月26日，警方持拘票到李男位於新竹的住處將其拘提並執行搜索，查扣手機與存摺。