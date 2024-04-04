快訊

0403花蓮大地震／iPhone也有這幾款實用地震APP！隨時掌握地震即時資訊

花蓮孤島解除！台鐵災損16小時搶通 這系統立功助太魯閣號逃過一劫

GOOPi服飾太受歡迎 網購賣家收款不出貨得手3萬5GG了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

知名服飾品牌GOOPi（孤僻君株式會社）以少量、突襲的方式推出產品，因產品本身有魅力，推出的新品往往秒殺，單品顯示「售完」是常態；一名李姓男子去年8月至10月間在臉書社團「Goopi買賣交流區」發文販售該牌各類服飾，卻萌生歹念，等買家匯款後就人間蒸發不出貨，受害者達6人，成功詐得3萬5000多元；新竹地院審理終結，依6個詐欺取財罪將李判刑8月。

判決書指出，新竹李姓男子從事服飾業，去年8至10月間上網用臉書帳號在網路社團「Goopi買賣交流區」刊登販售襯衫、外套及褲子等商品訊息，吸引不少人買家用Messenger或LINE私訊聯繫商品交易事宜。

不過，李接獲不少買家的購買訊息後，明知當時無相關商品可販售，也缺乏供貨來源，竟向六名買家報價，使六人分別匯款5000至6000元不等金額，之後卻遲未交寄買賣商品，也拖延返還貨款，讓六人覺得遭詐騙，憤而報警提告。去年10月26日，警方持拘票到李男位於新竹的住處將其拘提並執行搜索，查扣手機與存摺。

法官認為，李男正值青壯，未能以合法途徑獲取財物，反恣意以詐欺手段詐取買家金錢，侵害他人財產法益並傷及人與人間互信，考量李坦承犯行，且已賠款所有被害人，犯後態度尚可，審酌依6個詐欺取財罪將李判刑8月，易科罰金 24萬元。

李男去年8月至10月間在臉書社團「Goopi買賣交流區」發文販售該牌各類服飾，卻等買家匯款後就不出貨，成功詐得3萬5000多元；新竹地院審理終結，依6個詐欺取財罪將李判刑8月。示意圖／報系資料照
李男去年8月至10月間在臉書社團「Goopi買賣交流區」發文販售該牌各類服飾，卻等買家匯款後就不出貨，成功詐得3萬5000多元；新竹地院審理終結，依6個詐欺取財罪將李判刑8月。示意圖／報系資料照

新竹 詐欺 詐騙

延伸閱讀

來幫新老虎命名！竹市立動物園列5名字票選 今起開跑

0403花蓮大地震 新竹2橋梁傳輕微受損 騎士遭橋上鐵板砸傷

拜竹科所賜！新竹竹東擠下草屯成全台最大鎮 霸榜2個月「差距再拉大」

網路偽、禁藥氾濫 籲成立專責查緝單位

相關新聞

黃子佼4TB隨身碟偷拍影片觸法 王婉諭批：最惡劣示範

藝人黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，被查扣4TB容量隨身硬碟中儲存上百部偷拍影片，其中7部是未成年，檢方考量他認罪...

台中行人地獄...女業務急左轉撞 受傷行人靠呼吸器撐半年仍死亡

台中林姓女業務開車經北屯區要左轉松竹路時，貿然前行當場撞上走在行人穿越道的陳姓男子，害他頭部重創靠呼吸器支撐半年仍死亡。...

GOOPi服飾太受歡迎 網購賣家收款不出貨得手3萬5GG了

知名服飾品牌GOOPi（孤僻君株式會社）以少量、突襲的方式推出產品，因產品本身有魅力，推出的新品往往秒殺，單品顯示「售完...

老公偷吃...她和2歲兒還被趕出家門 台中人妻獲判賠30萬

台中蔡姓人夫和楊姓小三外遇，蔡的妻子控訴先生除在臉書、IG上曬恩愛，還發出和楊女十指緊扣、接吻照片，彼此互稱「寶貝老婆」...

昔甜心議員被控慣老闆…生理假得附證求償敗 林穎孟12字駁斥

台北市前議員林穎孟不滿遭前助理指控挪用公款、詐領助理費，還批她「慣老闆」、「假面甜心」等，提告前辦公室主任吳香君等3人妨...

載選民吃海鮮 樁腳一家3人判刑

高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳夫妻與女兒，被控藉餐會幫黃天煌賄選，檢方將陳男一家三口依違反選罷法起訴，並對黃提起當選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。