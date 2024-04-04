聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市前議員林穎孟告助理求償 上訴遭駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台北市前議員林穎孟不滿5名助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「草包+低能」，求償380萬元，台北地方法院駁回；台灣高等法院昨再駁回林女上訴。圖／翻攝自林穎孟臉書
台北市前議員林穎孟不滿5名助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「草包+低能」，求償380萬元，台北地方法院駁回；台灣高等法院昨再駁回林女上訴。圖／翻攝自林穎孟臉書
台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假須拿出憑證、議會慣老闆、草包加低能等，提告前辦公室主任吳香君、林家宇和3名前助理妨害名譽，檢方不起訴；民事部分，林穎孟要求5人賠償380萬元並刊登判決，台北地方法院駁回。林女針對敗訴部分上訴，台灣高等法院昨仍駁回，可上訴。

林家宇、吳香君等人2020年投訴媒體指林穎孟表裡不一，以人頭詐領助理費、挪用勞健保補助款、女助理請生理假要有憑證等，批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「專業幕僚的能力就是把草包包裝成無害的小白兔」。

5人陸續被林穎孟解雇並提告。刑事部分，檢方認為助理指控非全無所本，處分不起訴；民事部分，林穎孟要求5人連帶賠償200萬，林家宇、吳香君應連帶給付150萬，另歐陽姓助理應賠償30萬。

北院認為林家宇等5人爆料的內容，是先論述基礎事實再評論，非單純的事實陳述，屬於意見表達；另根據雙方協商生理假需要憑證的對話錄音、勞健保款項的電子郵件，認為評論「議會慣老闆」、「選前一套選後一套的政客」、「假面甜心」、「把助理的勞健保費用拿去周轉」，非全然無據。

北院指林穎孟當時身為北市議員，屬於公眾人物，5人投訴內容有關勞資爭議、補助款、助理費用支出，都和議員職權有關聯，涉及公眾事務領域的事項，政治性言論應給予最大言論自由限度保障。

林穎孟上訴，但縮減求償金額為350萬元。高院民事庭認為「請生理假需附憑證」的言論，與事實大致相符，非憑空捏造。

健保 台灣高等法院 妨害名譽 慣老闆 林穎孟 言論自由

延伸閱讀

請生理假得附憑證？遭助理指為草包、慣老闆 林穎孟求償再吞敗

前彰縣議員林茂明涉賄選 判刑2年定讞

嘉市府前機要專員涉貪今發監 他提診斷證明延期入監

外遇產女不想養…他改向老婆懺悔 女同事確定賠正宮100萬元

相關新聞

幫詐團送貨到野外 司機遭判刑

白牌司機許姓男子涉接受詐團委託，到超商領取被害人所寄金融卡包裹，送貨至指定鄉間道路旁廢棄沙發或水塔製造斷點，最遠距離達五...

載選民吃海鮮 樁腳一家3人判刑

高雄國民黨籍市議員黃天煌的陳姓樁腳夫妻與女兒，被控藉餐會幫黃天煌賄選，檢方將陳男一家三口依違反選罷法起訴，並對黃提起當選...

北市前議員林穎孟告助理求償 上訴遭駁回

台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假須拿出憑證、議會慣老闆、草包加低能等，提告前辦公室主任吳香...

女師遭壓無法抵抗...慣竊侵入宿舍偷2千元 現場遺留保險套露餡

陳姓男子4年前侵入台南某大學校教師職務宿舍，竊取女老師放在1樓餐桌處側背包內錢包現金2千元，女師報警，在房外2樓樓梯口處...

請生理假得附憑證？遭助理指為草包、慣老闆 林穎孟求償再吞敗

台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「草包+低能...

司法聯盟鏈本月正式上線 法務部：刑、民事與行政訴訟均適用

司法程序中證據的真實性是司法為人信賴的基礎，司法聯盟鏈共同驗證平台2024年4月1日啟用，讓法院、檢察署提供的數位證據更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。