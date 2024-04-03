女師遭壓無法抵抗...慣竊侵入宿舍偷2千元 現場遺留保險套露餡

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陳姓男子4年前侵入台南某大學校教師職務宿舍，竊取女老師放在1樓餐桌處側背包內錢包現金2千元，女師報警，在房外2樓樓梯口處發現已拆開包裝保險套，採得DNA送檢與陳相符，一審認他犯侵入住宅竊盜罪處3年，二審認量刑未逾越法定刑範圍，駁回陳男上訴。

律師認為，依陳竊盜所涉罪名、前科、犯罪所生損害等量刑因子，輸入司法院竊盜案件AI輔助量刑資訊系統，建議刑度為6月至1年6月，平均刑度僅10月。量刑過重。

律師表示，陳雖有多次竊盜前案，但陳並非出於計畫性犯案，竊取財物僅2千元，於原審審理時就侵入住宅竊盜自白認罪，原判決卻量處較平均刑度多26個月重刑，明顯輕重失衡，違反比例原則與罪刑相當性原則。

台南高分院認為，陳坦承侵入女師宿舍並竊取皮包內金錢，但矢口否認竊取金錢得手後，再前往其住處2樓搜尋財物欲繼續行竊，進入女師臥室後，她聽聞聲響驚醒，發現房內靠窗處有人影，驚嚇坐起大叫。

陳唯恐女師喊叫引來他人而為警查獲，衝向她後以棉被壓住女師阻其大聲喊叫，女師掙扎反抗仍無法掙脫，數分鐘後女師稍推開陳稱：「我有心臟病，我們學校有駐警隊晚上會巡邏，你不要犯下大錯，你趕快走。」陳聞言才離開其住處。

合議庭指出，陳告知會立刻離開要求女師勿打電話報案，隨後女師反鎖房門，直至聽聞陳關上1樓大門聲響，確認對方離開後，才打電話給駐衛警協助報案處理。警方調查陳腳印留在女師住處2樓書房、留有身體跡證保險套遺落在女師住處2樓樓梯口。

合議庭表示，陳上述舉動雖經原判決調查認定尚不構成強盜犯行，且也非竊取金錢行為而未在竊盜犯罪事實予以記載，但已在理由內說明陳有上述嚴重妨害住居安寧行為，而非全未加以說明認定，卻採為量刑基礎。原判決以陳竊盜行為外，更有上述對女師施暴，影響其住居安寧，造成女師身心恐懼，行為極為惡劣作為科刑審酌因素。

同時，陳入監前曾在嘉義擔任粗工，日薪約1200元，自陳竊盜動機是因無工作而缺錢花用，但陳並無因身體健康狀況不佳或智識程度過低，難以覓得正當工作賺取合法收入情事，應是怠於付出勞力賺取收入。