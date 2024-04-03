請生理假得附憑證？遭助理指為草包、慣老闆 林穎孟求償再吞敗

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台北市前議員林穎孟不滿助理指控她挪用公款、詐領助理費、請生理假需拿出憑證，挨批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「草包+低能」，提告前辦公室主任吳香君、林家宇和3名前助理妨害名譽，檢方不起訴；民事部分，林穎孟要求5人賠償380萬元並刊登判決，台北地方法院駁回。林女針對敗訴部分上訴，台灣高等法院今仍駁回。

林家宇、吳香君等人2020年投訴媒體指林穎孟表裡不一，以人頭詐領助理費、挪用勞健保補助款、女助理請生理假要有憑證等，批「議會慣老闆」、「假面甜心」、「我的老闆是個草包加低能」、「專業幕僚的能力就是把草包包裝成無害的小白兔」。

5人陸續被林穎孟解僱並提告。刑事部分，檢方認為助理指控非全無所本，處分不起訴；民事部分，林穎孟要求5人連帶賠償200萬元，林家宇、吳香君應連帶給付150萬元，另歐陽姓助理應賠償30萬元。

北院認為林家宇等5人爆料的內容，是先論述基礎事實再評論，非單純的事實陳述，屬於意見表達；另根據雙方協商生理假需要憑證的對話錄音、勞健保款項的電子郵件，認為評論「議會慣老闆」、「選前一套選後一套的政客」、「假面甜心」、「把助理的勞健保費用拿去周轉」，非全然無據。

北院指林穎孟當時身為台北市議員，屬於公眾人物，5人投訴內容有關勞資爭議、補助款、助理費用支出，都和議員職權有重大關聯，涉及公眾事務領域的事項，政治性言論應給予最大言論自由限度保障。歐陽姓助理形容林穎孟「低能」、「草包」，不是毫無目的的謾罵，而是觀察林穎孟與林家宇、吳香君之間相處模式，加上退出時代力量一事，認為林女能力不足，不是侮辱。

林穎孟上訴，但縮減求償金額為300萬元。

高院民事庭認為「請生理假需附憑證」的言論，與事實大致相符，非憑空捏造。

助理稱「安排男友當人頭助理以詐領補助款」，高院認為葉姓前男友掛名辦公室執行長期間，未從事議會事務或地方服務的議員助理工作，還在2019年3月至12月期間兼任林昶佐立委競選總部總幹事，且他在任職期間曾多次出國參與國際台商會議，應無暇處理林女辦公室執行長的工作。林女以24萬元（公費助理補助費用總額）扣除其他助理薪資總額後的餘額作為葉的薪資，依林女的臉書對話紀錄，確有表示想將葉的助理薪資補助款挪作其他用途之意。

高院認為除了「人頭助理」外，「挪用助理的勞健保保費20多萬元週轉」也非空穴來風，助理無須賠償。至於「議會慣老闆」、「表裡不一的『假面甜心』」、「選前一套選後一套的『政客』」的言論，是針對林女是否遵守勞基法、是否保障公費助理的勞工權益，是否具有誠信，攸關公益，可受公評。