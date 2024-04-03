監獄打錯分數誤放人犯假釋 蔡清祥：徹查追究責任

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泰源監獄受刑人吳哲銘獲錯誤分數而假釋出獄，法務部長蔡清祥今天說，徹查行政及刑事責任，並引以為戒。矯正署指出，輔導員稱，「預估先打作業分數」誤打高分才造成這次事件。

蔡清祥在法務部接受聯訪指出，他從矯正署陳報得知後，第一時間要求徹查，不管是承辦人或督導人員的行政、刑事責任都要查明，蒐集相關證據立即送給台東地檢署併案查辦，因為台東地檢署早已分案偵查中。

蔡清祥說，要求矯正署須立刻將事證送交地檢署查明外，也要求矯正署對這次事件深切檢討，對於監所可能發生狀況，預先防範，要引以為戒。

矯正署長周輝煌受訪表示，李姓輔導員因作業分數記載錯誤，讓受刑人吳哲銘提早假釋出獄，李男現已調職，不再接假釋業務，並遭行政懲處記過2次，時任主管申誡2次。受刑人吳哲銘部分，昨天已撤銷他的假釋許可，由新北地檢署拘提到案執行。

周輝煌指出，李姓輔導員是否涉刑責，泰源監獄已將相關資料交付給台東地檢署調查，矯正署立場為勿枉勿縱，不會包庇，同時要求全國矯正機關以此作為借鏡，不要做出類似情形。

另方面，針對李姓輔導員經手案件徹查，查出有3名受刑人的分數遭記載錯誤，有人獲縮短刑期，有人則是因分數錯誤，因仍符合假釋要件，僅保護管束期間延長12天。

媒體詢問，李姓輔導員錯打分數原因？周輝煌指出，李姓輔導員的說法是「預估先打作業分數」，因為每個監獄在每月初召開假釋審查會，通常輔導員會推估作業分數，即上個月作業分數多少，會繼續打同分數，才來得及提案去假審會。

周輝煌說，可見打分數的「複查」非常重要，如果沒有複查，就可能不會發現受刑人上個月分數與推估的分數，其實有落差，這部分進行檢討，將針對矯正機關假釋人數比較多的情形時，會給輔導員比較充裕時間去準備資料，以保證正確性。

矯正署官員指出，依據累進處遇核分規範，分為作業、教化、操行三個區塊評分，這次出錯的是李姓輔導員於吳哲銘110年6月作業分數因推估打錯高分「4分」（前個月才0.7分），提案到監獄的假釋審查會，假審會認為吳符合假釋要件，再向上陳報矯正署。

矯正署認為吳哲銘被判無期徒刑，已關17年多，經7次提報假釋被駁回，審酌他符合假釋要件等，在110年9月間（第8次提報）核准他的假釋。

吳哲銘涉及民國87年台北縣永和市（現為新北市永和區）歡樂聯盟KTV槍殺案，判決書指出，吳哲銘當天與女友到KTV飲酒作樂，不滿王姓男子找女友喝酒又自稱老大，返家取槍重回包廂，朝王男頭部射擊，導致王男身亡。吳哲銘被依殺人罪判處無期徒刑定讞，於民國94年移送監獄執行。