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天菜男公關遭別人「點走」高雄女出腳踢爆他蛋蛋被告
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在八大行業任職的陳姓女子，下班後到高雄某男模會館尋歡，但陳姓男摸進到包廂不久，就被其他客人「框走」，陳女留不住陳男，竟出腳踢陳男的「蛋蛋」，氣得陳男對陳女提告重傷害。檢方偵結後，認為陳男下體還保留能力，僅依普通傷害罪起訴陳女。
檢方調查，去年2月21日凌晨3點，陳姓女子下班後與彭姓女同事到高雄某男模會館消費，當時陳姓男模坐檯替她們服務。
但陳男進到陳女包廂不久，隨即被其他包廂的女客人點檯叫走，陳女見留不住人，竟然出腳朝陳男下體踢去，陳男的「蛋蛋」受到重擊，一度彎腰起不了身，陳男事後就醫，發現左睪丸血腫，陰囊還有擦挫傷。
陳男擔心自己生育能力受損，氣得報警對陳女提告重傷害罪；雄檢偵查時，陳女坦承犯行，檢察官函詢醫院，確認陳男的睪丸確實受傷血腫，但能保有製造蟲蟲的能力，不構成重傷害罪。
陳男不服，提出另家醫院的診斷證明，直指自己遭陳女踢擊後，下體陰囊出現「雙側精索靜脈曲張」，求檢方以較重的重傷害論處。
檢察官為此去函醫院，院方指精索靜脈曲張原因大多跟長時間站立或經常運動有關，檢方根據兩家醫院的診斷，認定陳男生殖能力未減損，僅依普通傷害罪起訴陳女。
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