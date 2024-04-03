嘉市府前機要專員涉貪今發監 他提診斷證明延期入監

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嘉義市政府前機要專員吳健榮被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，一審判決無罪，但二審逆轉改判7年6月徒刑，褫奪公權5年，今年2月最高法院駁回上訴，全案定讞。吳男上午準時到地檢報到，但提診斷證明書申請延後執行獲准。

吳健榮原為市府工務處技士，2018年退休再以機要職回聘任市府專員，2021年元月離職；一審認為，業者交付財物與吳員無對價關係，無法認定賄賂故意判無罪，嘉檢上訴，台南高分認為吳員與工務處承辦人有類似師徒指導關係，有影響力，改判7年半徒刑。吳男上訴第三審，最高法院審理後，今年2月27日駁回，吳男將發監執行。