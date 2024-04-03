台中兄弟鬩牆...哥猛噴滅火器 慘遭弟柴刀削耳砍破脾臟

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台中劉姓男子和哥哥相處不睦，大吵後劉兄先是朝弟弟噴滅火器、持棍毆打，劉則持柴刀猛砍哥哥，除削到耳朵還刺穿他腰，導致劉兄得摘除脾臟保命；法院審酌，劉一時衝動、惡性非重大，且兄弟事後調解成立，哥哥也同意給緩刑，減刑後依傷害致重傷罪判他2年，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，劉男（66歲）2023年9月14日晚上在大雅區住家和哥哥口角，並衝進廚房拿了1把柴刀朝對方揮砍，砍傷哥哥耳朵、下巴、嘴唇、脖子及雙手，其中1刀更是刺穿左腰，造成脾臟撕裂傷，劉兄緊急送醫手術摘除脾臟保命。

檢方認為，脾臟遭切除影響器官功能完整，且和免疫力、紅血球新陳代謝相關，切除後對特定細菌免疫力較低，會變得較容易生病，該機能減弱或喪失無法由其他器官取代，切除後痊癒就算不影響生活自理，卻會造成免疫力下降，對身體健康影響重大。

檢方考量，劉男和哥哥疏離多年，感情破裂，案發前也無重大事故介入，難認劉男具有殺人犯意，偵結依傷害致重傷罪嫌起訴他。

台中地院審理時，劉男均坦承不諱，劉兄也提出醫院診斷、傷勢證明；法院考量，當時劉兄先拿滅火器噴灑、持長棍打弟弟，劉才持柴刀回擊，可見劉是遭受侵害後情緒失控所為，也已經和哥哥調解成立賠償。