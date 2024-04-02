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假釋分數疑灌水 歡樂聯盟KTV槍擊命案凶手到案

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾犯下新北市永和歡樂聯盟KTV槍擊命案的凶手吳哲銘，疑似因原服刑的台東泰源監獄爆發輔導員計算累進處遇積分弊端，成為4個不應獲得假釋卻出獄的受刑人之一。新北地檢署表示，昨接獲矯正署通知撤銷吳男假釋，接續執行無期徒刑，檢察官立刻簽發拘票，警方今天順利拘獲吳男，吳男雖不服向法院聲請提審，但遭法官直接駁回。

外傳有受刑人監察院檢舉，指稱吳男在監「作業分數」僅0.7分，但獄方李姓輔導員卻灌水到滿分4分，再加上「教化分數」和「操行分數」後，使得吳男累進處遇總分達11.8分，通過提報假釋的9分門檻而在2021年出獄。

矯正署接獲監察院通報，研判全案違失重大恐涉刑責，通報法務部及廉政單位徹查泰源監獄涉案人員，發現李姓輔導員於2020年11月至2023年1月任職期間，未按累進處遇核分規範，核予吳男錯誤分數。

新北檢昨接獲矯正署通知撤銷吳男原許可假釋後，立即指揮永和分局派員至吳男住處送達撤銷原許可假釋處分及執行傳票，但並未遇到吳男，檢方審酌吳男所犯為殺人重罪且為無期徒刑，有逃亡之虞，因此發出拘票，警方則於今日下午拘獲吳男後解送地檢署。

曾犯下新北市永和歡樂聯盟KTV槍擊命案的吳姓凶手，疑似因原服刑的台東泰源監獄爆發輔導員計算累進處遇積分弊端，今天由新北地檢署拘獲，但他聲請提審。記者蔣永佑／攝影
曾犯下新北市永和歡樂聯盟KTV槍擊命案的吳姓凶手，疑似因原服刑的台東泰源監獄爆發輔導員計算累進處遇積分弊端，今天由新北地檢署拘獲，但他聲請提審。記者蔣永佑／攝影

假釋 受刑人

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