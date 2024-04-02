快訊

至少29人命喪火窟…伊斯坦堡夜店大火爆大規模死傷 原因調查中、拘5人偵訊

矯正署撤銷假釋 受刑人吳哲銘新北遭逮聲請提審

中央社／ 新北2日電

矯正署表示，泰源監獄輔導員給受刑人吳哲銘錯誤分數，導致吳男假釋出獄，已撤銷假釋許可；新北地檢與警方今天下午在蘆洲區1間超商逮人，不過吳不服，向新北地院聲請提審。

吳哲銘涉及民國87年台北縣永和市（現為新北市永和區）歡樂聯盟KTV槍殺案，判決書指出，吳哲銘當天與女友到KTV飲酒作樂，不滿王姓男子找女友喝酒又自稱老大，返家取槍重回包廂，朝王男頭部射擊，導致王男身亡。

吳哲銘被依殺人罪判處無期徒刑定讞，於民國94年送監執行，110年9月間獲准假釋出監。

矯正署今晚表示，泰源監獄李姓輔導員核予受刑人吳哲銘錯誤分數，導致吳男假釋出獄，現已撤銷吳假釋許可，由新北地檢署通知到案執行，另將李調職，並移送台東地檢署偵辦。

新北地檢署昨天晚間緊急通知警方協助，並在今天上午核發拘票。據了解，警方先至吳哲銘位於永和住處尋人未果，後來發現吳哲銘現蹤北市，隨後又返回新北市，警方一路追查，下午2時許在蘆洲區1間超商逮捕吳哲銘，並在4時許押解至新北地檢署。

新北地檢署指出，由於吳哲銘不服，向新北地院聲請提審，現由法院審查中。

據了解，吳哲銘被查獲時衣著輕便，身上也沒有包包或武器，僅稱是要找朋友，過程中配合警方執法，態度冷靜。

假釋 受刑人 永和 監獄

延伸閱讀

新北平溪納骨堂掃墓人次將破萬 公所增停車空間因應

泰源監錯放4假釋犯 矯正署：輔導員記過、移送法辦

監獄輔導員出包誤放人犯 矯正署撤銷假釋、輔導員送辦

蘆洲南北側整開案只差一步？新北市府連假後赴內政部開會

相關新聞

遭爆免費住豪宅…潘孟安要求交吹哨者資料 王鴻薇怒嗆：政治迫害？

立委王鴻薇爆料屏東縣前縣長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5千萬豪宅「力麒御品...

泰源監錯放4假釋犯 矯正署：輔導員記過、移送法辦

泰源監獄李姓輔導員未按累進處遇核分規範，核予受刑人錯誤分數，使其能夠假釋，矯正署今天晚間表示，研判輔導員違失重大恐涉刑責...

張榮發過世8年…長榮兄弟爭產風波未平 幾件關鍵大案最高法院審理中

長榮集團創辦人張榮發逝世後，家族成員、公司老臣為爭奪經營權、遺產等，互提多起刑民事訴訟，至今多案尚未了結，甚至花錢買凶噴...

新北金山墓園法拍18年不斷流標 清明前終脫手

1名殯葬業者因欠債，公司名下位在新北市金山區的墓園18年前遭債權人向法院聲請假扣押，業者並欠營利事業所得稅4400多萬元...

爭長榮經營權！張榮發慈善基金會董事會大房內鬥 張國華、柯麗卿敗訴

長榮集團創辦人張榮發過世後，爭產訴訟不斷，張榮發慈善基金會2021年5月3日舉行第8屆第12次董事會，以特別決議方式選任...

彰化男入境口袋藏5顆鸚鵡蛋 法院判決出爐他要繳3萬給公庫

家住彰化市46歲林姓男子去年元月間自泰國搭機返台，卻在入境檢查時，遭海關人員察覺他神色慌張，攔下檢查時，赫然在他的衣物口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。