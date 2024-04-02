矯正署撤銷假釋 受刑人吳哲銘新北遭逮聲請提審
矯正署表示，泰源監獄輔導員給受刑人吳哲銘錯誤分數，導致吳男假釋出獄，已撤銷假釋許可；新北地檢與警方今天下午在蘆洲區1間超商逮人，不過吳不服，向新北地院聲請提審。
吳哲銘涉及民國87年台北縣永和市（現為新北市永和區）歡樂聯盟KTV槍殺案，判決書指出，吳哲銘當天與女友到KTV飲酒作樂，不滿王姓男子找女友喝酒又自稱老大，返家取槍重回包廂，朝王男頭部射擊，導致王男身亡。
吳哲銘被依殺人罪判處無期徒刑定讞，於民國94年送監執行，110年9月間獲准假釋出監。
矯正署今晚表示，泰源監獄李姓輔導員核予受刑人吳哲銘錯誤分數，導致吳男假釋出獄，現已撤銷吳假釋許可，由新北地檢署通知到案執行，另將李調職，並移送台東地檢署偵辦。
新北地檢署昨天晚間緊急通知警方協助，並在今天上午核發拘票。據了解，警方先至吳哲銘位於永和住處尋人未果，後來發現吳哲銘現蹤北市，隨後又返回新北市，警方一路追查，下午2時許在蘆洲區1間超商逮捕吳哲銘，並在4時許押解至新北地檢署。
新北地檢署指出，由於吳哲銘不服，向新北地院聲請提審，現由法院審查中。
據了解，吳哲銘被查獲時衣著輕便，身上也沒有包包或武器，僅稱是要找朋友，過程中配合警方執法，態度冷靜。
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