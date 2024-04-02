遭爆免費住豪宅…潘孟安要求交吹哨者資料 王鴻薇怒嗆：政治迫害？

立委王鴻薇爆料屏東縣前縣長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5千萬豪宅「力麒御品」，潘提民事訴訟求償150萬元，並要求刪除臉書貼文，台北地方法院今開庭，王鴻薇質疑租約和匯款證明完全沒有潘孟安名字，且對方要求提供她和爆料者所有對話紀錄，「難道要讓吹哨者被政治迫害嗎？」

王鴻薇庭後受訪表示，潘孟安提出的租約和匯款證明，只有聲稱是助理的名字，完全沒有潘孟安的名字，請問如何證明潘孟安有租屋、匯款？此證據只是證明當初開記者會提出的質疑是合理的。

她說，潘孟安稱她早在去年12月1日就知道房子是租的、租金是6萬8，但對話紀錄清楚顯示，她收到訊息是12月3日下午近6時，那時已經發出採訪通知，媒體去查證後，才有力麒單方面說法，稱房屋是租的、不認識潘孟安，但她覺得太扯，既然不認識潘孟安，又說房屋是出租，為何可讓潘孟安長期住在自己的豪宅裡面？

王鴻薇說，公眾人物本就需要被檢驗，但對方一直引導成是「政治陰謀」，何況出租者、房屋所有者是力能能源董事長，潘孟安擔任屏東縣長時，曾特許力能能源在屏東設置光電，「這才是我對他提出質疑的動機」。

她說，潘孟安委任律師在庭內稱練昱廷擔任潘孟安助理兼司機十多年，她也想了解練真的有長期擔任潘的助理跟司機嗎，又或基於是政治上的夥伴關係，才出來幫潘孟安擋槍。

王鴻薇也說，潘孟安及律師竟然要求她提供和爆料者之間所有的對話紀錄和資料，讓潘可以爬出吹哨者是誰，這是非常不合理且過分的要求，她非常不願意，因為潘孟安在政治上非常有勢力，當潘知道吹哨者是誰，會做出什麼事情，她也不知道，在此情況下，她有責任去保護吹哨者。

台北地院今開庭，潘孟安委任律師指出，根據對話紀錄，對方曾說「力麒回應說楊不認識潘，是透過人租的，每月6萬8」，可知王鴻薇明知潘是承租房屋，仍在去年12月4日開記者會，背板寫「金屋藏嬌」斗大字樣，爆料潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅，指摘潘有被財團供養，言論具妨害名譽明顯惡意；另請王鴻薇提供和爆料者之間完整的對話紀錄，因攸關資料來源可信度的判斷。