藉網路商城付賭資洗錢 雲林男開選舉賭盤遭起訴

雲林廖姓男子加入選舉賭盤群組，針對2024年總統及立委選舉開賭盤供民眾下注，為避免賭金曝光，廖男到網路商城註冊會員，以網站生成的繳費條碼供賭客繳錢下注，藉此洗錢。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布起訴書，23歲廖男加入賭博集團成立的網路通訊軟體群組後，請集團成員在臉書（FACEBOOK）社團張貼有關總統立委選舉賭盤等訊息，吸引民眾加入通訊軟體群組下注。

檢方查出，廖男透過他人購買人頭身分證及手機號碼，在網路商城註冊會員，如有賭客要下注，廖男會用網路商城生成繳費代碼，賭客再拿代碼繳費完成下注，藉此洗錢。

去年9月，警方在網路巡邏時發現臉書有人成立選舉賭盤，員警假扮成賭客說要下注，取得繳費代碼後下注新台幣3000元，報請彰化地檢署檢察官偵辦，檢警除將廖男拘提到案外，另搜出電腦主機6部、電腦螢幕10部、打卡鐘1台等多項證物。

檢方認為，廖男行為已違反總統副總統選舉罷免法及洗錢防制法，依法提起公訴。