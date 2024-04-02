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紅粉知己酒駕…台中男吃連坐罰單辯「不知」法官信了撤罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓男子在前年底接獲黃姓女子的電話，要他開車前往梧棲區KTV接人，周男開車到場後，見黃女攙扶另名已泥醉女子，因黃女告知知道泥醉女子住家，周將車輛交給黃女駕駛，未料黃女途中撞上護欄肇事，警方發現黃女酒駕後，周也吃上連坐罰單，被罰8.5萬元、吊照2年。周以「不知她酒駕」為由打行政訴訟，法官採信周說法，認為警方未舉證周「明知」黃女酒駕仍不禁駛的證據，撤銷罰單。

判決指出，黃姓女子在前年12月5日凌晨2時許，在梧棲區的一家KTV與朋友喝酒後，以電話聯絡周姓男子開車到場，協助攙扶另名已喝醉的同行女子，並送二人返家，周男依約到場後，黃女告知該名泥醉女子的住處在巷弄內，因周不熟梧棲區的路況，因此同意將轎車交給黃女駕駛。

黃女駕駛周男轎車行駛途中，撞上縮減道路的護欄，黃女送醫後抽血酒測，酒精濃度達每公升0.618毫克，周男被警方依違反道交條例規定，明知駕駛人有喝酒，卻不制止駕駛的連坐法規定告發，周因此吃上8.5萬元的罰單、吊照2年。

周男不服向台中高等行政法院地方庭提起訴訟，周男主張，當時到場時，看到黃女攙扶著另名已泥醉的女子，當時三人都戴著口罩，他協助黃女將泥醉女子攙扶到車內，因黃女告知知道女子住處，加上他剛搬到梧棲區2天，對於當地路況不熟，所以將車交給黃女駕駛。

周男說，黃女當時與他的對答如流，舉止沒有怪異，因車內三人都戴口罩，以為酒味是來自於後座的泥醉女子，沒有特別詢問黃女是否喝酒，後來黃女開車撞上護欄後，經醫院對黃女抽血酒測，發現黃女酒精濃度超標，才知黃女酒駕。

法官審酌，雖然黃女與其他友人到KTV聚會，但無法因為同行有人喝到泥醉，即「推論」黃女有喝酒，而且已超過法定標準，依照警員所提供的證據與證述，無法認定黃女的行為、舉止可以讓人從外觀判斷有喝酒情事。

法官指出，此案有函詢警方，除了警員職務報告中所記載「依常理判斷」之外，無其他證據可以證明周男知道同車的黃女有喝酒，警方也函覆院方，沒有其他證據可以佐證。

法官認為，依照道交條例規定，酒駕乘客連坐法的規定，需要乘客「明知」駕駛人酒精濃度超過規定標準而不禁駛的狀況，不過此案警方沒有提供任何積極證據或方式提供佐證或調查，因此撤銷周男罰單，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市周姓男子在前年間將車給有喝酒的黃姓女子駕駛，黃女肇事，周吃上連坐罰單，周以不知道為由，打行政訴訟，法官採信，撤銷罰單。聯合報系資料照
台中市周姓男子在前年間將車給有喝酒的黃姓女子駕駛，黃女肇事，周吃上連坐罰單，周以不知道為由，打行政訴訟，法官採信，撤銷罰單。聯合報系資料照

梧棲 罰單 酒駕

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