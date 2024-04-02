馬文君指控郭璽是尹清楓命案涉案人、軍火掮客 北檢偵結不起訴

海軍前顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君去年9月，在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「軍火掮客」及「在尹清楓喪命前一晚溜進海軍總部武獲室竊取軍購資料」等語，提告馬文君涉犯加重誹謗。台北地檢署今偵結，因馬文君所言有報導及網路文章為依據，並非憑空捏造，馬獲不起訴處分。

馬文君2023年9月29日於臉書貼文指出，「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」、「裝錄音機偷錄尹清楓談話，要把資料轉賣給涂太太賺外快」、「郭璽到大陸發展了一陣子，直接轉行當軍火掮客」、「在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」、「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份」等語。

郭璽不滿，提告馬文君涉犯加重誹謗，另提民事訴訟請求賠償300萬元並刊登澄清啟事。民事訴訟方面，台北地方法院上個月判決郭璽敗訴，馬文君免賠，可上訴。

刑事方面，馬文君於偵訊時坦承發文行為，但否認有不法侵害郭璽名譽情事，她辯稱，她的言論已查證尹清楓胞妹、媒體人溫紳、媒體報導、判決書及監察院報告等證據，已盡查證義務，因尹案涉及公益，應保障其言論自由。

檢方認定，有關馬文君貼文指「那個年代的海軍黑幕郭璽幾乎全都有份」等語，屬於意見表達、主觀價值判斷，無所謂真實與否；至於馬稱郭的「軍旅生涯中斷後轉行當軍火掮客」方面，檢方認定，軍火掮客指的是從事軍火交易媒介之人，本身是一種職業描述，難認馬有貶損郭名譽，應未構成誹謗罪。

檢方指出，馬文君提出尹清楓胞妹設立網站「MDC軍武狂人夢」刊登「關於尹清楓反蒐證錄音帶以及郭璽、軍火商涂鄭春菊」文章，內容寫道，郭璽為尹清楓命案涉案人，郭在尹清楓喪命前一晚，溜進海軍總部武獲室竊取軍購資料，裝錄音機偷錄尹談話，要把資料轉賣給軍火商「涂太太」涂鄭春菊。

起訴指出，MDC軍武狂人夢另也刊登「郭璽、涂太和阿扁是尹清楓案的製造指及吃案者」文章，文中指控，郭璽曾透過他的姊姊將海軍資料提供給前總統陳水扁質詢使用。

檢方認定，尹清楓命案發於1993年12月10日，至今尚未找到凶手，為社會矚目案件，與公共利益相關，為了落實保障言論自由，亦難責馬文君陳述與真實分毫不差，只要主要事實相符，應足當之。