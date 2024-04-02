快訊

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

馬文君指控郭璽是尹清楓命案涉案人、軍火掮客 北檢偵結不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

海軍前顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君去年9月，在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「軍火掮客」及「在尹清楓喪命前一晚溜進海軍總部武獲室竊取軍購資料」等語，提告馬文君涉犯加重誹謗。台北地檢署今偵結，因馬文君所言有報導及網路文章為依據，並非憑空捏造，馬獲不起訴處分。

馬文君2023年9月29日於臉書貼文指出，「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」、「裝錄音機偷錄尹清楓談話，要把資料轉賣給涂太太賺外快」、「郭璽到大陸發展了一陣子，直接轉行當軍火掮客」、「在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」、「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份」等語。

郭璽不滿，提告馬文君涉犯加重誹謗，另提民事訴訟請求賠償300萬元並刊登澄清啟事。民事訴訟方面，台北地方法院上個月判決郭璽敗訴，馬文君免賠，可上訴。

刑事方面，馬文君於偵訊時坦承發文行為，但否認有不法侵害郭璽名譽情事，她辯稱，她的言論已查證尹清楓胞妹、媒體人溫紳、媒體報導、判決書及監察院報告等證據，已盡查證義務，因尹案涉及公益，應保障其言論自由。

檢方認定，有關馬文君貼文指「那個年代的海軍黑幕郭璽幾乎全都有份」等語，屬於意見表達、主觀價值判斷，無所謂真實與否；至於馬稱郭的「軍旅生涯中斷後轉行當軍火掮客」方面，檢方認定，軍火掮客指的是從事軍火交易媒介之人，本身是一種職業描述，難認馬有貶損郭名譽，應未構成誹謗罪。

檢方指出，馬文君提出尹清楓胞妹設立網站「MDC軍武狂人夢」刊登「關於尹清楓反蒐證錄音帶以及郭璽、軍火商涂鄭春菊」文章，內容寫道，郭璽為尹清楓命案涉案人，郭在尹清楓喪命前一晚，溜進海軍總部武獲室竊取軍購資料，裝錄音機偷錄尹談話，要把資料轉賣給軍火商「涂太太」涂鄭春菊。

起訴指出，MDC軍武狂人夢另也刊登「郭璽、涂太和阿扁是尹清楓案的製造指及吃案者」文章，文中指控，郭璽曾透過他的姊姊將海軍資料提供給前總統陳水扁質詢使用。

檢方認定，尹清楓命案發於1993年12月10日，至今尚未找到凶手，為社會矚目案件，與公共利益相關，為了落實保障言論自由，亦難責馬文君陳述與真實分毫不差，只要主要事實相符，應足當之。

檢方認定，雖然內容與郭璽認知不符，馬文君有相當理由確信其為真實，主觀上無誹謗犯意，難與誹謗罪相繩，處分不起訴。

馬文君。圖／聯合報系資料照片
馬文君。圖／聯合報系資料照片
郭璽。圖／聯合報系資料照片
郭璽。圖／聯合報系資料照片

海軍 郭璽 馬文君

延伸閱讀

無人機入侵二膽島 立委馬文君：還要官兵丟石頭反制嗎？

立院登太平島江啟臣領軍 韓國瑜未報名避與蔡英文較勁

遭民進黨質疑未利益迴避 馬文君狠酸：羅致政、趙天麟辦到哪？

國產有機肥恢復補助2+2元 馬文君：感謝農業部從善如流

相關新聞

徐少東替大陸發展組織獲30萬交保 檢方抗告後今改50萬

三聯集團吸金案主嫌徐少東因涉反滲透法被橋頭地檢署起訴，檢方偵辦期間，認為徐犯行構成國安法發展組織罪，因該罪屬二審管轄，全...

妻不滿性霸凌 給戴綠帽要離婚 夫極力挽回 法官判不准離

彰化縣一對結婚逾廿年夫妻，人妻認為丈夫長期言語霸凌、性霸凌，又認為丈夫長期不關心她，以致於她一時迷失外遇出軌，雖獲丈夫原...

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

台北市新建工程處養護工程隊許姓女技工外遇李姓上司，2021年9月多次搭乘李的轎車上下班，甚至在2022年清明連假時佯稱要享受「偽單身生活」，卻跑到台大醫院照顧做手術住院的李。許女的丈夫某天發現妻子在車上與李獨處，擋風玻璃還用錫箔墊遮蔽，提告求償100萬元，台灣高等法院判2人連帶賠償30萬元確定。

婚姻不順...送貨員隨機襲胸8女、強扯1女裙 下場出爐

魏姓送貨司機前年8月到10月間，分別在新北市板橋車站、大遠百停車場對9名女子（包含4名少女）襲胸、摸臀、掀遮陽裙，新北地...

寄居建案大便還沒沖 台南維修工人被抓包判拘役

吳姓包商承攬台南仁德住宅整修工程，前年9月間指示高姓員工入內拿取工程用水槽，高取得鑰匙後寄居屋內，張姓屋主發現馬桶裡有大...

馬文君指控郭璽是尹清楓命案涉案人、軍火掮客 北檢偵結不起訴

海軍前顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君去年9月，在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「軍火掮客」及「在尹清楓喪命前一晚溜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。