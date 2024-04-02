無照私營網路期貨當沖社團 開張2月就被逮

一名林姓男子2022年1月間，找來劉姓女子共同違法經營期貨顧問的網路社團及LINE群組「期貨當沖實戰分享群」群組，對外收取月費提供期貨進、出場等即時資訊，結果僅開張2個月就遭檢調查辦，新北地檢署依違反期貨交易法罪嫌起訴林男、劉女2人，並請求沒收17000元會費的犯罪所得。

檢調查出，2人明知未取得期貨顧問事業主管機關許可，依法不得經營相關顧問事業，但仍林男於2022年1月間，邀約劉女共同經營期貨網路社團，由林男提供期貨交易建議，劉女負責以LINE通訊軟體群組從事期貨顧問事業的行銷推廣，並傳遞林男提供的操盤資訊。

接著，劉女成立LINE「期貨當沖實戰分享群」的免費群組，不定時在群組內免費發布林男台指期的投資點位分析資訊，藉此招攬民眾加入該群組，之後劉女再成立「期貨日日賺群組」，拉攏原先加入免費群組內民眾，轉為付費會員。