2024大選開賭盤 23歲男被警「釣魚」捕獲提起公訴

雲林縣23歲廖姓男子加入選舉賭盤群組，涉嫌收購不認識女子的手機和身分證，在某商城註冊會員開賭盤供人下注賭2024所有總統、立委參選人的輸贏，警方網巡「釣魚」確認是選舉賭盤，報請檢方搜索後查扣相關證物，依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌提起公訴。

起訴書今指出，廖男2022年涉犯公共危險案件，被雲林地方法院判處有期徒刑3月確定，2023年易科罰金執行完畢，豈料不知悔改，同年8月加入IG通訊軟體群組組成分子身分不詳的賭博集團，這集團在臉書社群網站社團「台灣第一位女總統！小英粉絲團」張貼2024所有總統，立委參選人的各項信息，內容，民調，賭盤賠率，粉專代經營，網絡信息，貼文轉發等等」訊息，再以「2024總統參選最新賠率」等選舉賭盤賠率及下注方式等資訊供人下注。