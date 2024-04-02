2024大選開賭盤 23歲男被警「釣魚」捕獲提起公訴
雲林縣23歲廖姓男子加入選舉賭盤群組，涉嫌收購不認識女子的手機和身分證，在某商城註冊會員開賭盤供人下注賭2024所有總統、立委參選人的輸贏，警方網巡「釣魚」確認是選舉賭盤，報請檢方搜索後查扣相關證物，依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌提起公訴。
起訴書今指出，廖男2022年涉犯公共危險案件，被雲林地方法院判處有期徒刑3月確定，2023年易科罰金執行完畢，豈料不知悔改，同年8月加入IG通訊軟體群組組成分子身分不詳的賭博集團，這集團在臉書社群網站社團「台灣第一位女總統！小英粉絲團」張貼2024所有總統，立委參選人的各項信息，內容，民調，賭盤賠率，粉專代經營，網絡信息，貼文轉發等等」訊息，再以「2024總統參選最新賠率」等選舉賭盤賠率及下注方式等資訊供人下注。
廖男透過另一名廖姓男子以1千元向黃姓女子買手機門號、身分證，在雲林縣一處賭博機房內在某商城註冊會員，若有人要下注，商城生成繳費代碼，經由黃女人頭帳號轉到廖男帳戶。2023年9月間彰警網路巡邏時發現臉書上選舉賭盤，佯裝賭客要下注，隨後加入LINE收到黃女手機門號傳送繳費代碼，員警下注3千元，進而取得賭盤資料，報請彰化地檢署檢察官偵辦，拘提廖男到案並查扣電腦主機6部、電腦螢幕10部、打卡鐘1台等多項證物。
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