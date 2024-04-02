抽象藝術大師蕭勤辭世　學生、基金會互槓提告結果出爐

當代抽象藝術大師蕭勤去年6月辭世，身後價值約15億元畫作遺產歸屬爆出爭議。蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴，被蕭勤的陳姓學生指控不讓他與蕭勤遺孀莫妮卡見面，吳則反控陳男發表不實言論，兩人互相提告，高雄地檢署今偵結，認定吳女未限制莫妮卡自由，陳男言論屬合理評論，兩人均處分不起訴。

蕭勤辭世後，因畫作歸屬問題，引起基金會及南藝大校友後援會爭論，去年8月，南藝大校友後援會認為蕭勤遺孀奧地利籍Monika（莫妮卡）行動遭限制，集結到基金會想接出莫妮卡，雙方爭執一度引來派出所關切。

事後蕭勤的陳姓學生質疑，吳素琴限制莫妮卡自由，不讓莫妮卡回奧地利與胞妹團聚，甚至阻止莫妮卡與他碰面，對吳提告妨害自由等罪。

吳素琴挨告後反擊，稱陳男事後在臉書發表多篇文章，稱「這位吳女士真的很內行，所有法律常識與漏洞她都知道怎麼鑽」。

陳還指吳素琴「軟禁」莫妮卡，甚至質疑基金會出售蕭勤畫作是用來洗錢。吳素琴看到陳男貼文後，認為陳男指涉並非事實，另對陳男提告誹謗。

雄檢偵辦時，吳素琴辯稱她並未阻止莫妮卡離開基金會，是莫妮卡不願與陳男見面；陳男則承認發文，但認為發文內容是合理懷疑基金會運作不正常，他也是受莫妮卡胞妹委託，才會到基金會要接走她。

吳素琴涉犯妨害自由部分，檢方依據社工訪視結果，認為莫妮卡對吳素琴照顧條件滿意，還願意讓吳擔任監護人，甚至還希望吳繼續照顧，可見陳男當時在場時，莫妮卡應無返回奧地利意願，遑論吳有強暴、脅迫等行為，不構成妨害自由罪。

陳男涉嫌誹謗部分，檢方則認為陳男是依據基金會多次舉辦畫展賣畫，據此質疑基金會及吳素琴，即便用詞不當，但蕭勤畫作歸屬及基金會財務狀況，攸關學生及收藏家權益，應屬公共議題而非私德，屬於合理、善意評論，不涉及誹謗。