快訊

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

抽象藝術大師蕭勤辭世　學生、基金會互槓提告結果出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

當代抽象藝術大師蕭勤去年6月辭世，身後價值約15億元畫作遺產歸屬爆出爭議。蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴，被蕭勤的陳姓學生指控不讓他與蕭勤遺孀莫妮卡見面，吳則反控陳男發表不實言論，兩人互相提告，高雄地檢署今偵結，認定吳女未限制莫妮卡自由，陳男言論屬合理評論，兩人均處分不起訴。

蕭勤辭世後，因畫作歸屬問題，引起基金會及南藝大校友後援會爭論，去年8月，南藝大校友後援會認為蕭勤遺孀奧地利籍Monika（莫妮卡）行動遭限制，集結到基金會想接出莫妮卡，雙方爭執一度引來派出所關切。

事後蕭勤的陳姓學生質疑，吳素琴限制莫妮卡自由，不讓莫妮卡回奧地利與胞妹團聚，甚至阻止莫妮卡與他碰面，對吳提告妨害自由等罪。

吳素琴挨告後反擊，稱陳男事後在臉書發表多篇文章，稱「這位吳女士真的很內行，所有法律常識與漏洞她都知道怎麼鑽」。

陳還指吳素琴「軟禁」莫妮卡，甚至質疑基金會出售蕭勤畫作是用來洗錢。吳素琴看到陳男貼文後，認為陳男指涉並非事實，另對陳男提告誹謗。

雄檢偵辦時，吳素琴辯稱她並未阻止莫妮卡離開基金會，是莫妮卡不願與陳男見面；陳男則承認發文，但認為發文內容是合理懷疑基金會運作不正常，他也是受莫妮卡胞妹委託，才會到基金會要接走她。

吳素琴涉犯妨害自由部分，檢方依據社工訪視結果，認為莫妮卡對吳素琴照顧條件滿意，還願意讓吳擔任監護人，甚至還希望吳繼續照顧，可見陳男當時在場時，莫妮卡應無返回奧地利意願，遑論吳有強暴、脅迫等行為，不構成妨害自由罪。

陳男涉嫌誹謗部分，檢方則認為陳男是依據基金會多次舉辦畫展賣畫，據此質疑基金會及吳素琴，即便用詞不當，但蕭勤畫作歸屬及基金會財務狀況，攸關學生及收藏家權益，應屬公共議題而非私德，屬於合理、善意評論，不涉及誹謗。

檢方綜合吳素琴、陳男事證，均認為兩人指控罪證不足，今偵結處分兩人不起訴。

南藝大校友後援會曾到蕭勤國際文化基金會，想接出蕭勤遺孀奧地利籍Monika，雙方僵持不下，最後基金會執行長吳素琴與陳姓男子互告，檢方均不起訴。圖／讀者提供
南藝大校友後援會曾到蕭勤國際文化基金會，想接出蕭勤遺孀奧地利籍Monika，雙方僵持不下，最後基金會執行長吳素琴與陳姓男子互告，檢方均不起訴。圖／讀者提供

奧地利 提告 畫作

延伸閱讀

基金會推社工住宿優惠 原價破萬4人房3500元即可入住

綠營重申民主基金會不「卡韓」 但執行長任命應依慣例

台灣民主基金會執行長人選風波 民團呼籲不該淪為政治酬庸

捐款188元做公益？ 小心假公益之名遭騙取個資

相關新聞

徐少東替大陸發展組織獲30萬交保 檢方抗告後今改50萬

三聯集團吸金案主嫌徐少東因涉反滲透法被橋頭地檢署起訴，檢方偵辦期間，認為徐犯行構成國安法發展組織罪，因該罪屬二審管轄，全...

妻不滿性霸凌 給戴綠帽要離婚 夫極力挽回 法官判不准離

彰化縣一對結婚逾廿年夫妻，人妻認為丈夫長期言語霸凌、性霸凌，又認為丈夫長期不關心她，以致於她一時迷失外遇出軌，雖獲丈夫原...

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

台北市新建工程處養護工程隊許姓女技工外遇李姓上司，2021年9月多次搭乘李的轎車上下班，甚至在2022年清明連假時佯稱要享受「偽單身生活」，卻跑到台大醫院照顧做手術住院的李。許女的丈夫某天發現妻子在車上與李獨處，擋風玻璃還用錫箔墊遮蔽，提告求償100萬元，台灣高等法院判2人連帶賠償30萬元確定。

婚姻不順...送貨員隨機襲胸8女、強扯1女裙 下場出爐

魏姓送貨司機前年8月到10月間，分別在新北市板橋車站、大遠百停車場對9名女子（包含4名少女）襲胸、摸臀、掀遮陽裙，新北地...

寄居建案大便還沒沖 台南維修工人被抓包判拘役

吳姓包商承攬台南仁德住宅整修工程，前年9月間指示高姓員工入內拿取工程用水槽，高取得鑰匙後寄居屋內，張姓屋主發現馬桶裡有大...

馬文君指控郭璽是尹清楓命案涉案人、軍火掮客 北檢偵結不起訴

海軍前顧問郭璽不滿國民黨立委馬文君去年9月，在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他「軍火掮客」及「在尹清楓喪命前一晚溜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。