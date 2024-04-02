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注意！北屯警抓酒駕專案再延長 一連9天大執法已逮7人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局從上月26日規畫取締酒駕專案勤務，原本規畫5天，但因清明連假將至，分局將5天勤務延長為9天，將執行到明天為止，分局迄今已查獲7件酒駕案件，其中警員施志賢一連三天都抓到民眾酒駕，分局提醒，連假將至，若有飲酒，切勿駕駛車輛，以免觸法。

第五警分局表示，市警局安排的取締酒駕專案從上月26日至30日，原定5天，但考量到清明掃墓祭祖期間、親友聚餐，可能增加酒駕風險，因此決定延長至4月3日，持續9天，以嚴格執法示範「酒駕零容忍」的決心。

五分局統計，執行專案截至今天為止，已查獲7起涉及酒後駕車違規行為。其中，警員施志賢在3月27日至29日的連續三天勤務中都查獲酒駕，包括攔查一名邊騎車、邊抽菸的騎士酒駕，還有一名女機車騎士自知酒測恐超標，拒絕酒測，也被施員開單、吊照。

五分局呼籲民眾，個人身體代謝酒精程度因人而異，飲酒後即使感覺無醉意，也可能超過法定標準，不少酒駕民眾皆因誤以為酒精已代謝而上路，但事實證明，酒測值仍超標。依照相關法規，酒駕者將面臨嚴厲懲罰，包括吊銷駕照、吊扣牌照、罰款及刑事起訴等處罰。

五分局提醒，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能對他人生命造成威脅。民眾應避免抱持僥倖心態，喝酒後應妥善安排交通工具，如搭乘大眾運輸或計程車，以確保安全回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市第五警分局延長取締酒駕專案勤務，迄今已查獲7件酒駕案件。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局延長取締酒駕專案勤務，迄今已查獲7件酒駕案件。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局延長取締酒駕專案勤務，迄今已查獲7件酒駕案件。圖／第五警分局提供
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酒測 酒駕

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