徐少東替大陸發展組織獲30萬交保 檢方抗告後今改50萬

三聯集團吸金案主嫌徐少東因涉反滲透法被橋頭地檢署起訴，檢方偵辦期間，認為徐犯行構成國安法發展組織罪，因該罪屬二審管轄，全案移給二審偵辦。高雄高分檢收案後聲押，徐被高雄高分院裁定30萬元交保。檢不服抗告，經最高法院撤銷發回，高雄高分院今早重新開庭，裁定改50萬元交保。

今年總統大選前夕，橋頭地檢署接獲通報，高雄、台東有不少地方人士受「台灣新住民關懷總會」邀約，前往大陸接受國台辦人員落地招待，宣傳反台獨思想，並指示投票給指定政黨、候選人。

橋檢抽絲剝繭，發現擔任該會總顧問的徐少東，在背後出謀劃策，提供資金給台灣新住民關懷總會，意圖影響今年初總統和立委選舉。

橋頭地檢署偵辦後，上月8日偵結，依違反正副總統選罷法、反滲透法等罪將徐少東起訴，仍認為徐少東有逃亡之虞聲請續押，地院裁定50萬元交保。

另外，偵辦過程中，檢方認為徐的犯行構成國安法的發展組織罪，此部分屬二審管轄，國安法部分疑給高雄高分檢偵辦，徐從地院交保後，隨即被二審檢察官拘提並聲押，高雄高分院認無羈押必要，裁定30萬元交保。