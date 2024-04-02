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周思潔坐輪椅出庭討600萬違約金 批小蟲是謊話連篇的「傲慢大師」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

歌手周思潔（本名周慧娟）2020年重返歌壇，與華語流行歌壇資深製作人「小蟲」陳煥昌合作製作專輯「傻傻的花」，但周思潔指控小蟲收錢卻未交出音樂分軌檔案，導致出片日期不斷延宕，提民事訴訟向小蟲求償600萬元違約金。台北地方法院今開庭，周思潔坐輪椅出庭，批小蟲是「一位傲慢的大師」，且謊話連篇。

周思潔庭後受訪指出，名譽對公眾人物來說何等重要，若小蟲認為她講的話不實在，應早出來澄清，而不是躲起來，不開庭也不出面，「難道你心虛了嗎？」她還是衷心認為，小蟲應該誠實面對曾經做過的事情、曾經傷害過的人。

她說，她的證據非常齊全，也相信司法，她前幾年也給過很多機會，透過正式律師函也置之不理，「小蟲就是一位傲慢的大師」，所以只能讓法律仲裁。周思潔指出，小蟲自始至終都沒有露面，因為無話可說，小蟲知道她說的都是千真萬確，握有100%證據。

周思潔說，她不是不講理的人，只是小蟲拿了那麼多錢，卻沒把事情辦好，且謊話連篇，「這樣對得起人嗎？」一個歌手花製作2000萬元，歌曲卻沒辦法在KTV播出，「這樣你真的對得起良心嗎？」

媒體問及是否願意和解，周思潔表示，應該是小蟲不想和解，一個想和解的人不應該是這樣的態度，她只想到拿回屬於自己的東西，但小蟲違約造成她嚴重損失，因為唱片延期，導致唱片一發就遇到新冠肺炎，整整3、4年不能出國，花費2000萬製作宣傳費，也應該到中國大陸宣傳，卻都遇到疫情，演唱會也延期取消，「都是因為他拖太久了」。

台北地院今開庭，周思潔向法官表示，小蟲自始至終皆未交付音樂分軌母帶，僅於2019年8月13日交付後期壓制CD的母帶，且有瑕疵，讓她還花錢另找團隊修改才能壓片，相關單據都有保留。

周思潔指出，初期只想找小蟲製作2首歌，之後小蟲想做的越來越多，要當她的專輯總策劃、拍MV要當導演，小蟲更要求每月拿20萬元、經紀人要拿13萬元，因此她每月要支付給小蟲33萬元，這還不包括歌曲製作費、MV價碼，製作費小蟲也開了165萬元。

小蟲委任律師表示，小蟲否認事前看過合約，且合約是約定6首歌，而事後又追加2首歌，因此音樂分軌母帶中有8首歌，而周思潔的律師函中通篇未提母帶有瑕疵，且周思潔也於2019年10月間發行專輯，可見母帶沒有瑕疵。

法官問及雙方是否有和解的可能，小蟲律師表示要再詢問當事人，周思潔則認為要看對方提出的和解方案，畢竟小蟲造成她很大的傷害。法官庭末定5月28日再開庭。

周思潔指控「小蟲」陳煥昌收錢卻未交出音樂分軌檔案，導致出片日期不斷延宕，提民事訴訟向小蟲求償600萬元違約金，台北地院今開庭，周思潔坐輪椅出庭。記者林孟潔／攝影
周思潔指控「小蟲」陳煥昌收錢卻未交出音樂分軌檔案，導致出片日期不斷延宕，提民事訴訟向小蟲求償600萬元違約金，台北地院今開庭，周思潔坐輪椅出庭。記者林孟潔／攝影
歌手周思潔指控小蟲收錢卻未交出音樂分軌檔案，導致出片日期不斷延宕，提民事訴訟向小蟲求償600萬元違約金，今出庭批小蟲是傲慢大師。記者林孟潔／攝影
歌手周思潔指控小蟲收錢卻未交出音樂分軌檔案，導致出片日期不斷延宕，提民事訴訟向小蟲求償600萬元違約金，今出庭批小蟲是傲慢大師。記者林孟潔／攝影

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