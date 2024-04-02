父母寧吹冷氣電費破萬...也不願付醫藥費 害4歲遲緩兒燙傷慘死

台中市一對父母的次子早產、發展遲緩，4歲身高僅85公分、體重12公斤，兩人消極不帶兒子早療復健，生病也只餵成藥，連兒子嚴重燙傷都不就醫導致喪命，法院發現兩人寧可吹冷氣吹到電費破萬元，也不願意付孩子醫藥費，最高法院依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪判父親7年10月、母親7年7月徒刑定讞。

判決指出，這對父母案發前先後生下3名兒子，次子31周早產出生僅1336公克，自幼有遲緩語言、動作落後同齡孩童，兩人卻因經濟拮据，不願花醫療費，消極面對次子遲緩問題，未照醫囑帶去回診，2015年帶去打疫苗時，醫師就發現男童體重不足。

父母幾乎不帶次子出門，最長一整年沒有出過家門，造成長期教養忽視、醫療不足，導致次子4歲仍不會控制排便需穿尿布、無法溝通，大小腿萎縮，呈現長短腳且行走困難，身高、體重也僅85公分、12公斤。

男童2018年11月17日自行放熱水造成全身30％二至三度燒燙傷，母親發現後卻只擦藥膏、包繃帶而沒送醫，隔天父親見兒子傷勢嚴重要打119，卻母親以沒有醫藥費為由制止，期間夫妻眼見次子脫皮、傷勢惡化及虛弱無力，最終休克才送醫仍不治。

一審依妨害未滿16歲之人發育罪、成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判夫妻各7年10月、7年7月。二審調查，父母每月上網費破千元，並積欠大筆電信費用，租屋處夏季電費單月破萬元，顯是冷氣每天開24小時。

二審指出，父母雖經濟不穩，但卻不願捨棄電視、上網等休閒娛樂，並寧可不付孩子醫藥費，夏天冷氣吹到電費破萬元，且沉迷網路疏忽照顧孩子，母親還會騙家人忙著帶小孩復健，但實際根本沒去醫院。

二審認為，父母不提供次子醫療，連帶出去曬太陽、跑跳都不願意，且次子燙傷至斷氣24小時內，2人都在屋內難認不知情，仍維持一審判決；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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