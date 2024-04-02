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台中里長候選人允諾當選留任鄰長？一理由法官認「不算賄選」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市太平區新吉里長候選人陳炎發被控在前年選舉期間，涉向8名鄰長承諾，若當選將留任其等繼續擔任鄰長，陳被依違反選罷法移送，一審法官認定，該里鄰長有留用的傳統，且鄰長證稱，不會因為是否留任鄰長而左右投票意願，加上陳也否認有在選舉期間，告知鄰長允諾留用的承諾，判無罪，二審今宣判，駁回上訴，維持一審認定。

判決指出，陳炎發在前年選舉期間，參與太平區新吉里長競選，不過陳被檢舉，涉嫌在前年7、8月間，以電話拜訪的方式，向里內的8名鄰長拜票，還承諾當選後，將留用其等繼續擔任鄰長，因鄰長每月有2000元的交通補助、每年有3100元文康聯誼費、文康活動等，陳被認違反選罷法送辦。

陳炎發在偵查、審理時，都否認涉案，強調當時時任里長的是黃天財，鄰長都是與黃較熟識，作證指控的鄰長都是支持黃的，證詞是否可信，有待商榷，加上他的手機門號也沒有打給檢方起訴所指的5名鄰長，他僅有掃街拜票時有遇到，但當時都是拿麥克風、擴音器，不可能會說「支持我，我讓你繼續當鄰長」。

一審審酌，8名鄰長當中已有擔任多屆鄰長的情形，而且作證的鄰長也證稱，該里有留用鄰長的慣例與習慣，是否留用其等當鄰長，不會左右其投票意願；另外，陳炎發所使用的手機門號，也沒有撥打給其中5名鄰長的通聯紀錄，是否為惡意冒用或其他原因，有可疑之處，因此檢方所提供的證據，無法證明陳有違反選罷法的犯行，判無罪。

檢方上訴台中高分院後，今天審結，合議庭仍認為，此案檢方提供證據無法證明陳有違反選罷法犯行，一審判決無違誤，駁回上訴，判無罪，仍可上訴最高法院。

台中市太平區新吉里長候選人陳炎發被控違反選罷法，台中高分院今駁回上訴，判陳無罪。圖／本報資料照
台中市太平區新吉里長候選人陳炎發被控違反選罷法，台中高分院今駁回上訴，判陳無罪。圖／本報資料照

拜票 選罷法

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