快訊

馬英九深圳第一晚 觀看無人機表演後與台青交流

高雄騎士彎道自摔跌進水溝 所幸剛好「躺機車上」未溺斃

妻不滿性霸凌 給戴綠帽要離婚 夫極力挽回 法官判不准離

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一對結婚逾廿年夫妻，人妻認為丈夫長期言語霸凌、性霸凌，又認為丈夫長期不關心她，以致於她一時迷失外遇出軌，雖獲丈夫原諒，但人妻仍認為丈夫性霸凌堅持要離婚，丈夫否認性霸凌，並說仍想維繫婚姻，不希望長輩擔心，彰化地方法院法官以人妻未提出有被虐的具體事證，駁回離婚之訴。

判決書指出，人妻不滿丈夫婚後常性霸凌、恐嚇、威脅，未尊重其性自主，多次恐嚇她與其發生性行為，即使她生理期也被要求發生性關係，導致泌尿道反覆感染，且堅持一家四口住在同一房間，以性事當作分房條件。

三年前人妻出軌，獲丈夫原諒，但指丈夫不斷拿她曾出軌之事恐嚇她，以滿足丈夫自己的性需求，兩年來夫妻同床超過5次，且都是違反她的意願，丈夫又會恐嚇說要向出軌對象提告求償千萬元，甚至以性愛做為提高給她家用金額條件，令她感到毫無尊嚴，甚至說如果她無力賠償，就要其父母幫忙賠償，兩年來，她精神飽受折磨，後來帶長女回娘家住，已分居近二年，感情難以回復，因此訴請離婚。

不過丈夫否認有性霸凌，並表示願意改採一人一房方式維持生活美滿，保證絕不再要求妻子同床，根絕妻所稱「性霸凌、未尊重性自主」的疑慮，也願意花更多時間陪伴妻子，修補兩人感情、挽救婚姻，因怕離婚造成對子女不良影響，也會讓雙方長輩操心。

丈夫說也願意負擔子女二人學費、生活費，妻子工作所得均自己自由支配，杜絕妻子所稱「用錢談性交換」的疑慮。並解釋說要向出軌對象求償千萬、若離婚要向妻子求償贍養費，都是因不希望她要蓋章離婚。

法官認為，丈夫在得知配偶出軌時，會有離婚意念，後又反悔想維持家庭之完整，均為人情之常，難以此而謂丈夫以外遇來逼迫妻子。妻子提出的錄音內容多是妻子自己的說詞，例如妻子對丈夫說「你恐嚇我」、「你一直威脅我」，而並未提出具體事證她被虐待，因此依事證不足，判妻子敗訴。

一對結婚逾廿年夫妻，人妻出軌獲丈夫原諒，但人妻仍認為丈夫對她性霸凌堅持要離婚，丈夫否認性霸凌，法官以人妻未提出有被虐的具體事證，駁回離婚之訴。記者林宛諭／攝影
一對結婚逾廿年夫妻，人妻出軌獲丈夫原諒，但人妻仍認為丈夫對她性霸凌堅持要離婚，丈夫否認性霸凌，法官以人妻未提出有被虐的具體事證，駁回離婚之訴。記者林宛諭／攝影

丈夫 離婚 霸凌

延伸閱讀

宋仲基客串「淚之女王」自嘲真實離婚聲明 網：劇本好敢寫

張宇首吐婚變內幕「公主變女傭」 和前夫離婚仍同住

結婚僅3周...電台驚揭丈夫出軌 人妻果斷離婚卻遭報復

婆媳不合！妻攜兒常回娘家求援 夫下最後通牒法官判離

相關新聞

雜貨船載15越籍偷渡客搶灘台南 5台籍「人蛇」今遭羈押

喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」從大陸福建沿海接駁15名越南籍移工，準備伺機從高雄外海搶灘偷渡，但該船發現遭鎖定...

出庭偷拍告訴人的臉PO爆料公社 她違反「偵查不公開」判刑

林姓女子因傷害案被告，檢方傳喚她和告訴人宋姓女子出庭，林女在偵查庭偷拍宋女的照片，在「爆料公社」PO網；台北地院依散布竊...

陳水扁女兒陳幸妤遭病患求償130萬 5月8日再開庭

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤被周姓女子指控醫療糾紛求償案，今天下午3點台南高分院開準備程序庭，周女指控陳幸妤有醫療疏失...

美食街保險應有監督 立委共促把關

台北信義區寶林茶室中毒案造成兩人身亡，但業者的意外責任險卻已經到期！國民黨立委王育敏與民進黨立委劉建國1日於立法院質詢時都認為，衛福部要加強對美食街攤位保險的把關機制。薛瑞元表示，未來會在衛福部監控系

台灣有哪些不平等？ 朱敬一向法官點名房產買賣應解決

司法院日前邀請中央研究院院士朱敬一以「台灣有哪些地方不平等？」為題演講，朱從財富所得、土地買賣、教育機會、婚姻配對、跨代...

新竹男心情差挾超商店員 要求報警想「吃牢飯」判決出爐

新竹一名47歲李姓男子因心情不佳，到新竹縣一間超商購物時，忽然走進商店櫃台，向曾姓店員要求報警，持罐頭蓋架住曾男的頸部，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。