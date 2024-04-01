妻不滿性霸凌 給戴綠帽要離婚 夫極力挽回 法官判不准離

彰化縣一對結婚逾廿年夫妻，人妻認為丈夫長期言語霸凌、性霸凌，又認為丈夫長期不關心她，以致於她一時迷失外遇出軌，雖獲丈夫原諒，但人妻仍認為丈夫性霸凌堅持要離婚，丈夫否認性霸凌，並說仍想維繫婚姻，不希望長輩擔心，彰化地方法院法官以人妻未提出有被虐的具體事證，駁回離婚之訴。

判決書指出，人妻不滿丈夫婚後常性霸凌、恐嚇、威脅，未尊重其性自主，多次恐嚇她與其發生性行為，即使她生理期也被要求發生性關係，導致泌尿道反覆感染，且堅持一家四口住在同一房間，以性事當作分房條件。

三年前人妻出軌，獲丈夫原諒，但指丈夫不斷拿她曾出軌之事恐嚇她，以滿足丈夫自己的性需求，兩年來夫妻同床超過5次，且都是違反她的意願，丈夫又會恐嚇說要向出軌對象提告求償千萬元，甚至以性愛做為提高給她家用金額條件，令她感到毫無尊嚴，甚至說如果她無力賠償，就要其父母幫忙賠償，兩年來，她精神飽受折磨，後來帶長女回娘家住，已分居近二年，感情難以回復，因此訴請離婚。

不過丈夫否認有性霸凌，並表示願意改採一人一房方式維持生活美滿，保證絕不再要求妻子同床，根絕妻所稱「性霸凌、未尊重性自主」的疑慮，也願意花更多時間陪伴妻子，修補兩人感情、挽救婚姻，因怕離婚造成對子女不良影響，也會讓雙方長輩操心。

丈夫說也願意負擔子女二人學費、生活費，妻子工作所得均自己自由支配，杜絕妻子所稱「用錢談性交換」的疑慮。並解釋說要向出軌對象求償千萬、若離婚要向妻子求償贍養費，都是因不希望她要蓋章離婚。