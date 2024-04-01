雜貨船載15越籍偷渡客搶灘台南 5台籍「人蛇」今遭羈押

喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」從大陸福建沿海接駁15名越南籍移工，準備伺機從高雄外海搶灘偷渡，但該船發現遭鎖定，前天深夜行駛至台南七股外海，所幸海巡掌握迅速，成功在外海攔截，15名越籍偷渡客被送往移民署收容，協助偷渡的5名台籍「人蛇」幹部，今下午由高雄地院裁定羈押禁見。

檢警調查，42歲台灣籍蔡姓船長為了賺取每名偷渡客15萬元酬金，與王姓輪機長及李姓、郭姓、鄭姓船員合作，日前一行5人駕駛「JESSIE（婕西號）」自高雄出港。

「JESSIE（婕西號）」往西行駛至大陸福建沿海後，本月27日由不詳的大陸蛇頭將15名越南籍偷渡客送上木殼船出海，行駛至「JESSIE（婕西號）」停泊海域後，將偷渡客安插進船內隔艙躲藏。

據了解，該船原訂從高雄偷渡上岸，原本要海陸包夾，卻臨時更改上岸地，行駛至台南七股外海準備伺機登陸，所幸海巡隊已派員沿途「盯哨」，最後連人帶船一起查獲。

全案經雄檢主任檢察官林志祐、檢察官許怡萍指揮海巡署偵防分署高雄、屏東、嘉義、鳳山、台南及北門查緝隊及海巡隊，加上台南第四分局，高雄新興分局、高雄港務警察總隊等單位查緝。