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出庭偷拍告訴人的臉PO爆料公社 她違反「偵查不公開」判刑
林姓女子因傷害案被告，檢方傳喚她和告訴人宋姓女子出庭，林女在偵查庭偷拍宋女的照片，在「爆料公社」PO網；台北地院依散布竊錄他人非公開活動所得電磁紀錄罪判林女拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。
檢方指控，38歲的林姓女子挨宋女提告傷害，2022年11月22日上午9時，檢方傳喚2人在第2辦公室第2詢問室開庭，林女明知刑事偵查程序不能對外公開，仍在不公開的詢問室內接受檢察事務官詢問時，以手機竊錄宋女開庭過程。
開庭後的11月22日至25日間某一天，林女將竊錄的電磁紀錄上傳至「爆料公社」散布，企圖製造公審效果，宋女接獲告知對林女提告，檢方將林女起訴，法院開庭林女認罪。
法官認為，林女將屬於非公開活動的宋女相片曝光，顯已侵犯宋女的隱私權，應依法論科。
判決書指出，林女與宋女間有傷害案糾紛，未能理智面對刑事、調解事宜，也未尊重宋女的意願及隱私，利用偵查不公開程序以手機拍下宋女的側臉照，刊登在不特定多數人得以閱覽的臉書上，侵害宋女的隱私、影響宋女的評價，因此依法量刑，並沒收林女的手機。
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