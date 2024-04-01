陳水扁女兒陳幸妤遭病患求償130萬 5月8日再開庭

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤被周姓女子指控醫療糾紛求償案，今天下午3點台南高分院開準備程序庭，周女指控陳幸妤有醫療疏失造成她植牙不當，造成她健康及精神上受損害，求償130萬多元。陳幸妤未出庭由委任律師蔡淑文辯護說，醫事審議會委員會已鑑定陳幸妤沒有醫療疏失，周女雖上訴但沒有提出新事證請法官查明。法官最後宣布結束準備程序庭，訂5月8日上午9點30分再開庭。

周姓女子提告指出，2020年8月24日至2021年5月10日間，她由陳幸妤替她進行門齒植牙及假牙療程，已支付15萬元。陳幸妤使用使用長短、效期不一植牙產品，又於製作假牙時，假牙印模中途由助理接手，助理搖動牙齒拔起齒模，致她左邊植牙處往左第二顆牙齒因此往外爆出，還不當割除她的牙齦肉，害她健康及精神上受損害，求償130萬餘元。

周女要求陳幸妤賠償慰撫金50萬元，另工作損失、重新植牙費用及醫療費用80萬2千500元，總共130萬2千500元，她並出示一張照片說，這是植牙前照片，再賠多少錢也沒有辦法恢復她植牙前美貌；律師蔡淑文說，這張照片不知拍攝的時間或是有修圖過，難以辨識是植牙前或是植牙後的照片。

據了解，此案民事部分，一審法官認為，醫療鑑定認定陳幸予無疏失，陳幸妤在替周女植牙時，植體深度、長短，符合一般診所醫療水準，周女也無法證明她受植牙手術後有造成牙齒爆出。一審法官認為，周女在2021年5月10日要求陳幸妤將已裝上的接牙釘摘下以戴上活動假牙，是周女自己無意讓植牙療程繼續，陳幸妤除了無疏失也無給付不能的情形，判陳幸予勝訴免賠。