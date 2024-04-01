明揚25傷者健保不給付費用 回歸健保職災與公傷機制

去年9月發生的明揚公司工廠爆炸案，目前仍有25名傷者持續就醫。屏東縣政府今天表示，傷患急性期就醫14項健保不給付自費醫療費用，今天起回歸原健保職災與公傷協助機制。

明揚公司工廠爆炸案，對於傷患急性期就醫14項健保不給付自費醫療費用，原由屏東縣政府協請健保署先行墊付，再由明揚公司支付款項歸墊。

這起重大工安事故，傷患由原112人降至25人，其中明揚員工16人、消防員9人。明揚事件醫療專家委員會議3月7日開會達共識，認為個案醫療急性期已過，後續屬慢性及復原階段，縣府相關單位已主動聯繫傷患妥善說明，4月1日起回歸原健保職災與公傷協助機制。

屏東縣衛生局醫政事務科長周宗賢接受電訪表示，過去新北市「八仙塵爆」以相同機制處理時間大約3個月，這次明揚爆炸案縣府協請健保署墊付已近6個月。傷患回歸原健保職災與公傷協助機制，差別在於健保不給付自費醫療費用傷患得先自掏腰包再申請賠償。

衛生局今天新聞稿表示，明揚爆炸事故職災勞工於加保有效期間發生職災事故，應由投保單位明揚公司提供「職業傷病門診單」或「職業傷病住院申請書」，連同全民健康保險卡及國民身分證或其他足以證明身分證件，向全民健康保險特約醫院或診所申請診療，可免繳交部分負擔醫療費用，另享有職業傷病住院膳食費30天內補助。

縣府指出，勞工如因同一事故產生必要性醫療支出，如健保不給付自費項目，雇主應依勞動基準法補償必需醫療費用，並於勞工接受職災醫療無法工作期間，補償其原領工資數額。消防局辦理因公受傷慰問金申請，補助因公受傷消防人員醫療照護費用，將視消防人員實際需要，協助辦理相關醫療照護費用補助申請事宜。

縣府表示，職災專業服務人員將協助向明揚職災勞工說明，職災醫療書單使用方式及後續就醫程序，並持續追蹤醫治、補償情形與重返職場相關需求。社會處提供電話諮詢、個案訪視、法律扶助、經濟及重建服務；衛生局將持續於全縣36個駐點及社區心理衛生中心專職心理師提供免付費心理諮商服務。