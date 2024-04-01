知名紙雕師沒戴口罩被規勸...13刀殺死超商店員 最高法院撤銷無期判決

紙雕師蔣嘉凱不滿到超商未戴口罩，被蔡姓店員規勸，拿彎刀刺殺蔡13刀致死，他稱因服藥無意識、不知為何行凶，一審依殺人罪判死刑，二審認為他因藥物濫用而減低辨識能力，只要戒癮治療即無再犯或危害公共危險之虞，改判無期徒刑，最高法院撤銷原判決，發回更審。

蔣嘉凱（42歲）畢業自龍華科技大學應用外語系並輔修多媒體與遊戲發展科學系，曾當過遺體修復師，之後自行創業，設計如動物立體大面具等作品，在20多個誠品書店都有設點販售，年收入破百萬。

蔣嘉凱2021年11月21日凌晨到龜山住家附近超商購物，未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，蔣返家拿口罩，結完帳將口罩甩向蔡，蔣仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡到超商外談判，並拿預藏的彎刀攻擊。

蔡被蔣從店外追到店內，兩人再從店內扭打到店外，超商裡外血跡斑斑，後來蔡奪過彎刀丟給路人，並報案後不支倒地，蔣則是蹲坐一旁觀看，直到警方到場才跪地高舉雙手就犯，對警察說「只有3公分死不了，沒死吧，真可惜」。

蔣嘉凱辯有精神疾病，案發時吃藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼、為什麼要做，看了監視器畫面才知殺人。一審認為蔣無悔悟，犯後態度惡劣，且也不否認殺人，判處死刑。

二審審理時，蔣嘉凱曾哭訴，不知道為什麼要用毀自己一生的方式殺死一個人，他覺得死者家屬憎恨他是應該的，他不敢有意見，但「我沒說謊」，他有一個要求，就是「盡快執行」，他想要回家，不管是「用袋子裝」、還是走出去。

二審根據醫院鑑定，認定蔣服用多種藥物，部分屬苯二氮平類安眠藥（benzodiazepines）、美德眠(FM2），此二類藥物交互作用會使服用者產生反社會的暴力行為，蔣因藥物作用，產生以暴力解決忿懣之意，辨識、控制行為能力減低，且有矯治、再社會化可能依法減刑，改判無期徒刑。