何建華、包克明涉國安法一審無罪 北檢上訴

中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸金援至少40萬，指使媒體人包克明撰寫工作計畫書干預2020年總統大選，被檢方依違反國家安全法起訴；何女、包審判中否認犯罪，台北地方法院調查後，於今年2月29日宣判兩人無罪。台北地檢署認為，原判決認事用法實有重大違誤，依法提起上訴。

合議庭認定，有關何建華的案情，部分與她曾涉犯選罷法重覆起訴，因選罷法案無罪確定，判決免訴；其餘部分罪證不足判無罪。

何建華於審判中說，檢察官過去查辦她招攬陸配赴金、廈旅遊收費再退佣違反選罷法，但她招攬的團費是依照市場行情來處理，檢方卻一再偵辦她。

包克明則表示，這是一起明顯因歧視而濫權起訴的政治案件，感謝審判長守住憲法保障言論自由與人權的底線，司法天秤沒有向政治傾斜，還給無辜被捲入官非者清白與公道。

北檢認為，原判決認事用法實有重大違誤，決定依法提起上訴，藉本案建立國家安全與言論自由界線的法律論述，澄清發展組織要件。

上訴書指出，國家安全與言論自由的界線在於，任何人縱然在政治上可以主張支持「中國統一」，但其主觀意圖及客觀行為絕對不可以達到「與中共等敵對勢力合謀摧毀我國之國體及政體」的程度，否則按照立法者意旨，其行為已對我國「國家安全或社會安定」產生「明顯而立即之危險」，此時當不能再濫用言論自由概念濫予保護。

北檢認為，原判決未加以審認發展組織罪集合犯性質、致未總合觀察行為人全部行為，反而刻意切割分段駁斥起訴事實，已實質架空發展組織罪的適用。

北檢認為，何建華發起中華婦聯會，確有與中共接觸、主持起草組織宗旨及工作綱領，招募組團赴北京歸附中共、向中共報告甘為附隨組織，起草組織計畫以資指導發展組織工作，執行對在台陸籍人士摸底、依憑中共資源舉辦活動招攬組織成員、執行蒐集與實名舉報台獨人士之發展組織工作、依指示於選舉期間率眾聚於凱道介選。