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有夠巧！高雄男10個月3度酒駕 都是同一名員警抓的

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄45許姓男子去年2度酒駕被抓，前天晚間又喝酒騎車上路，被警方攔查後，呼氣酒測值達每公升0.19毫克，巧合的是，許男三度被抓，都是被同一派出所員警溫仁佑攔下，此次酒駕將面臨18萬元罰鍰，加上懸掛他車車牌、無照上路等違規，最重恐吞下23萬6400元罰鍰。

鼓山警分局員警溫仁佑前天晚間7時許巡邏行經中華一路時，正巧看到「眼熟」的許男騎車經過，由於許去年6月、7月因酒駕遭攔，不僅機車被扣牌，駕照也被吊扣，許男卻能騎同一輛車上路，引起溫仁佑懷疑。

溫仁佑上前將許男攔查後，許男眼見酒駕又要被抓包，當場向溫苦喊「我已經被罰11萬了，哪敢再喝」，沒料一吹酒測檢測儀，就馬上亮紅燈，進一步施測後，呼氣酒測值達每公升0.19毫克，面臨最重18萬元罰鍰。

溫男雖未觸犯公共危險罪刑責，但行政罰部分仍面臨最高18萬元罰鍰，且他駕照被吊扣仍「無照」上路，還懸掛他車車牌、牌照吊扣期間行駛，交通違規最重還要吞下5萬6400元罰鍰，總計恐挨罰23萬6400元。

一年內三度酒駕，溫男喊冤沒喝酒，推測是羊肉爐有加米酒調味，才害他酒測值超標，由於三次酒駕都被同一員警攔下，巧合罕見。

鼓山警分局龍華派出所長洪子棠說，員警溫仁佑執勤認真，因許男大部分都在同一路段出沒，前兩次已被溫攔下，面孔早已被溫熟記，此次無照、掛其他車牌上路，一眼就被識破。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

溫姓男子一年內三度酒駕，都被同一員警溫仁佑攔下。記者張議晨／翻攝
溫姓男子一年內三度酒駕，都被同一員警溫仁佑攔下。記者張議晨／翻攝

酒測 酒駕 駕照

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