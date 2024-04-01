舞小姐喝茫遭黑幫性侵 醒來被櫃檯催補1800元房費

吳姓幫派分子8年前到台北市「小夜城」舞廳消費，並買一名女子出場，女子因不勝酒力，吳將她帶至摩鐵性侵。女子睡到翌日中午才醒來，離開時櫃檯小姐拖住她、要收1800元房費，並說吳只付了600元訂金，她大呼「我被強姦怎麼辦？」。台北地方法院依乘機性交罪判吳3年8月徒刑，台灣高等法院更二審改論強制性交罪，刑度不變。

吳2016年4月19日凌晨1點多至「小夜城」，由一名舞小姐作陪，凌晨3、4點轉往錦州街上的「17會館」酒店飲酒，再前往「豪門世家按摩店」按摩。吳見女子喝醉，知覺遲鈍、聲量變大，凌晨5點多時將她帶到一家摩鐵性侵。

舞小姐表示，她因喝茫了，記憶空白，但因陰部有撕裂感、衣服被撕開，記得有「痛醒」，她掙扎說「不要」但無效，遭性侵時只想趕快結束。她說，事後曾傳訊息問吳「這就是你送給我的生日禮物嗎？」

吳不否認與舞小姐發生性關係，但否認乘機性交，他說只是因事後未給付性交易費用，就被誣指性侵。

台北地院認為吳姓男子利用女子酒醉、無法抗拒時性交，戕害對方的性自主，造成難以彌補的陰影和創傷，惡性甚大，且雙方未達成和解，判他3年8月徒刑，但案件纏訟，已兩度遭最高法院撤銷發回。最高法院認為判決既認定女子因酒力發作導致身體無力而不能抗拒，卻又採納她「吳有將生殖器插入我的陰道，我有反抗...我記得有拉扯被打，過程中被告有打我的頭」等說法，吳究竟是乘機性交，還是不顧女子掙扎而用暴力毆打強制性交？有疑竇。

高院更二審審理後認為，被害人當時仍有抗拒，但遭吳强行性交，因此改判强制性交罪，審酌犯罪情狀，仍量處3年8月徒刑。