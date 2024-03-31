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老闆生前買30筆農地 登記自耕農員工名下竟爆爭產風波

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

已故的曾姓企業主40多年前想興建高爾夫球場，買下新北市貢寮區30筆農地，雖持有土地所有權狀，但借名登記在具自耕農身分張姓男工名下。張男後來謊報權狀遺失，重新申辦並取得權狀。基隆地方法院審理後，認定張男犯背信、使公務員登載不實、偽證3罪，判應執行有期徒刑4年。全案可上訴。

判決指出，已故的曾姓企業主1977起的10年內，陸續出資購買新北市貢寮區30筆農地，並借用公司雇用，具有自耕農身分的張姓男子名義登記，但曾持有土地權狀。曾男1987年過世後，土地應由曾的子女共有繼承，權狀也仍由曾的兒子持有。

張男和妻子2006年10、2009年11月、2020年7月和2021年2月，到新北市瑞芳地政事務所向承辦人員謊報土地權狀遺失，並申請補發，取得土地權狀。張男再以贈與名義，辦理土地移轉過戶，登記在張妻和3名女子名下。

曾男購買的土地與他人持分，有其他地主訴請分割土地。基隆地院開庭時，張男虛偽證稱並無借名登記情事，他的土地跟曾家沒有關係。

曾男子女得知亡父生前購買、借名登記的土地出問題，控告張男及妻女背信、偽告文書罪嫌，基隆地檢署檢察官偵查後，認定犯行，因張妻已死亡，起訴張男和他的3名女兒。曾男子女另向法院提起返還土地所有權訴訟，目前由基隆地院審理中。

法官審理時，曾男的兒子證稱，30筆土地為農地，所以放在張男名下。曾男當年購買土地是想興建高爾夫球場，後來因為旁邊的土地價格炒起來，變得很貴，就沒辦法再買，暫時擱在那邊。他不知道借名登記有沒有約定報酬，只知道書面上寫曾家需要的時候，要無條件歸還，土地所有權狀也一直由曾家人保管。

法官查出，張男已承認與曾男有「借名登記」關係，張男3名女兒坦認和道借名登記之事實。勾稽相關事證，可知張男在曾男死亡後，同意繼續延續借名登記關係，無證據顯示證人曾家人曾經辦理拋棄繼承或喪失繼承權等事由，曾男子女主張繼承權利於法有據。

法官指出，張男和女兒明知有借名登記契約，迄今不願意與曾家人和解，目前土地仍在張的家人名下，認定張男有背信侵占土地、使公務員登載不實和偽證犯行，應執行有期徒刑4年，張的1名女兒犯背信、使公務員登載不實罪，應執刑有期徒刑3年，另2名女兒犯背信罪，判刑2年6月。

曾姓企業主購買新北市貢寮區30筆農地，借名登記在具自耕農身分張姓男工名下。張男後來謊報權狀遺失，犯下背信、使公務員登載不實、偽證3罪，基隆地院審理後，判應執行有期徒刑4年。記者邱瑞杰／攝影
曾姓企業主購買新北市貢寮區30筆農地，借名登記在具自耕農身分張姓男工名下。張男後來謊報權狀遺失，犯下背信、使公務員登載不實、偽證3罪，基隆地院審理後，判應執行有期徒刑4年。記者邱瑞杰／攝影

公務員 基隆 新北 農地

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