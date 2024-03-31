快訊

台北捷運車門關不了 奇岩站200旅客疏散改搭下班車

連健保署長石崇良都曾患病 自曝曾因香港腳引發蜂窩性組織炎

小二數學題藏慣老闆思維？「工廠一週生產力」考倒一票人

酒駕男拒檢衝撞台中警負傷逮捕 同車2女連坐罰

中央社／ 台中31日電

33歲阮姓男子涉酒後駕車，不僅拒絕警方攔檢，更碰撞警用機車，員警連人帶機車倒地，警員腳踝挫傷。阮男酒測值超標，遭當場上銬逮捕依法送辦，同車2名女姓乘客遭連坐罰。

台中市第四警分局今天表示，凌晨4時執行酒駕大執法，員警巡邏行經大觀路、向學路口時，發現1輛保時捷自夜店附近駛出，行車不穩，員警上前準備攔查，駕駛阮男見警用機車靠近，立刻駕車轉彎離去。

警方指出，阮男拒絕攔檢，員警騎機車追上示意阮男靠邊熄火時，警用機車遭保時捷碰撞，導致員警連人帶機車倒地，機車後車尾受損，員警右腳踝挫傷。

事發後，警方表示，阮男下車抱歉，經酒測結果，阮男酒精濃度達每公升0.51毫克，明顯超標，當場遭上銬逮捕。

阮男被依公共危險罪嫌移送偵辦；另同車2名女姓乘客依道路交通管理處罰條例規定，依法掣單連坐處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保時捷 警用機車 超標

延伸閱讀

平安落幕！荷蘭夜店脅持事件人質均獲釋 嫌犯遭警方上銬逮捕

保時捷「如砲彈出膛」 中國女留學生美國酒駕撞斷腰

新北男開BMW掛偽造車牌拒檢撞2警 逃2公里遭逮判6月

10條通緝犯拒檢逃 警追5分鐘 他人車卡困地下道遭逮

相關新聞

高雄345萬買到3房2廳 屋內大漏水！買家氣炸告贏賣方

高雄顏姓女子花345萬元購入一間3房2廳的公寓，結果交屋後一下雨裡面嚴重漏水，逼得顏女只能在外租屋，顏提告要求李姓前屋主...

不知要先繳罰單？酒駕男車被查扣 竟溜警局偷開走慘了

桃園市一名吳姓男子日前凌晨酒駕被警方攔查，車輛依規定被查扣後先移到派出所停車場放置，結果吳男同天上午逕自跑到停車場把車開...

2女為1男吵不休 她被當「小三」不服提告...獲法院認證

蕭姓女子和張姓男子交往6年，卻意外得知張男出軌余姓女子，蕭女不滿，傳訊給余女胞妹、女兒，指余女介入她與張男感情成為「小三...

後方騎士摔車骨折 車禍鑑定對他不利 法官查出竟是鳥擊

嘉義縣大林鎮林男被指控騎機車轉彎時沒有打方向燈，造成後方騎士為閃避而摔車骨折，經交通事故鑑定報告判定林男為肇禍主因，檢方...

虐嬰致四肢骨折 單親媽男友重判4年

台中張姓男子和張姓單親媽媽交往，幫她照顧年僅六月大兒子時，竟對男嬰扭轉、彎折四肢還彈他舌頭，造成嬰兒四肢骨折重傷，張女起...

酒駕被抓10次關也不怕？永康男出獄繼續酒駕又碰見警察

台南永康鄭姓男子昨天深夜騎機車有點搖晃，路過員警撞見追上前就聞到濃厚酒氣，酒測果然超標；沒想到員警一查發現他竟然被查到酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。