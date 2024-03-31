酒駕男拒檢衝撞台中警負傷逮捕 同車2女連坐罰

33歲阮姓男子涉酒後駕車，不僅拒絕警方攔檢，更碰撞警用機車，員警連人帶機車倒地，警員腳踝挫傷。阮男酒測值超標，遭當場上銬逮捕依法送辦，同車2名女姓乘客遭連坐罰。

台中市第四警分局今天表示，凌晨4時執行酒駕大執法，員警巡邏行經大觀路、向學路口時，發現1輛保時捷自夜店附近駛出，行車不穩，員警上前準備攔查，駕駛阮男見警用機車靠近，立刻駕車轉彎離去。

警方指出，阮男拒絕攔檢，員警騎機車追上示意阮男靠邊熄火時，警用機車遭保時捷碰撞，導致員警連人帶機車倒地，機車後車尾受損，員警右腳踝挫傷。

事發後，警方表示，阮男下車抱歉，經酒測結果，阮男酒精濃度達每公升0.51毫克，明顯超標，當場遭上銬逮捕。

阮男被依公共危險罪嫌移送偵辦；另同車2名女姓乘客依道路交通管理處罰條例規定，依法掣單連坐處罰。

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