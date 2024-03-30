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酒駕被抓10次關也不怕？永康男出獄繼續酒駕又碰見警察

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康鄭姓男子昨天深夜騎機車有點搖晃，路過員警撞見追上前就聞到濃厚酒氣，酒測果然超標；沒想到員警一查發現他竟然被查到酒駕高達10次、沒查到的酒駕次數恐怕更多。沒想到去年才出獄，又抱僥倖心態酒駕上路，又被查獲，今依違反公共危險罪嫌移送法辦。

永康派出所長莊大成表示，他與警員林忠毅昨晚在永大路三段發現鄭姓男子騎車搖晃，攔停酒測超過標準，當場依公共危險罪逮捕，本來以為是一般未肇事酒駕，移送前查詢相關紀錄，發現他之前已被查獲高達10次，幾乎平均每年都會被查到一次。

經查鄭姓男子不到50歲有正常工作，唯一的休閒喜好就是喝兩杯再回家，但他酒後並無肇事致人傷亡紀錄。即使因為酒駕次數太多，去年已經被判刑入獄六個月，嚴重影響四個孩子與家人生活，還是改不了，這次被逮恐將再入監服刑。

警方表示，永康分局今年1月起到3月28日累計已取締酒後駕車223件，平均每天超過兩件，將持續嚴格取締酒後駕車。

永康分局長邱顯良表示，111年酒駕修法後酒駕罰則更為重，包括初犯致重傷或致死，沒入車輛、酒駕累犯累計期限，延長到10年並得公布姓名、照片。呼籲駕駛人勿貪杯心存僥倖，謹記飲酒後不碰車輛，多請代駕或叫計程車，保護自己與周遭用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕被抓10次關也不怕？酒空男出獄繼續酒駕又碰見警察。記者周宗禎／翻攝
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酒測 酒駕

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