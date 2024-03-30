家暴男駕車衝撞臨檢站 北市警開3槍逮人判刑6月

新北市周姓男子前年涉對妻子家暴，新北市海山警方獲報到場，周駕車衝撞警車後，一路逃往北市，欲強行闖過北市警方臨檢站，遭萬華警方連開3槍當場被逮。新北地院日前依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，新北市警方於2022年12月2日晚上10時接獲周姓女子報案，指稱板橋區三民路2段發生家暴事件，需要警方到場協助，轄區海山警分局埔墘派出所員警到場，當場未發現有家暴等情，但下樓後發現遭指控涉家暴的周男（55歲）欲駕駛黑色汽車離開，警方為釐清事發經過，要求停車受檢，不料周男拒檢駕車加速由板橋區經華翠橋逃往台北市。

海山員警開警車一路尾隨等待時機欲攔停，在華翠橋上遭周男以左側車身衝撞警用汽車，逃至北市在萬華區艋舺大道與雙園街口時，周男欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，雙方警方上前合力將周男壓制逮捕，警詢後依法送辦。

新北地檢署檢察官認為周男涉犯妨害公眾往來安全、駕駛動力交通工具犯妨害公務、毀損公物等罪嫌，去年10月從重依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪嫌提起公訴，新北地院日前依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線