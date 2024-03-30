快訊

7校校務系統遭駭 學校防駭能力差…教團憂危及學習歷程

全台7千位富豪身家逾10億 用同一套理財法致富

NBA／悲情紀錄夜！布朗森狂轟61分隊史僅次甜瓜 尼克OT飲恨

家暴男駕車衝撞臨檢站 北市警開3槍逮人判刑6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市周姓男子前年涉對妻子家暴，新北市海山警方獲報到場，周駕車衝撞警車後，一路逃往北市，欲強行闖過北市警方臨檢站，遭萬華警方連開3槍當場被逮。新北地院日前依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，新北市警方於2022年12月2日晚上10時接獲周姓女子報案，指稱板橋區三民路2段發生家暴事件，需要警方到場協助，轄區海山警分局埔墘派出所員警到場，當場未發現有家暴等情，但下樓後發現遭指控涉家暴的周男（55歲）欲駕駛黑色汽車離開，警方為釐清事發經過，要求停車受檢，不料周男拒檢駕車加速由板橋區經華翠橋逃往台北市。

海山員警開警車一路尾隨等待時機欲攔停，在華翠橋上遭周男以左側車身衝撞警用汽車，逃至北市在萬華區艋舺大道與雙園街口時，周男欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，雙方警方上前合力將周男壓制逮捕，警詢後依法送辦。

新北地檢署檢察官認為周男涉犯妨害公眾往來安全、駕駛動力交通工具犯妨害公務、毀損公物等罪嫌，去年10月從重依駕駛動力交通工具犯妨害公務罪嫌提起公訴，新北地院日前依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判刑6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市家暴男周姓男子2022年12月初，駕車行經台北市在萬華區艋舺大道與雙園街口欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，新北地院日前依法判處6月刑期。圖／聯合報系資料照
新北市家暴男周姓男子2022年12月初，駕車行經台北市在萬華區艋舺大道與雙園街口欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，新北地院日前依法判處6月刑期。圖／聯合報系資料照
新北市家暴男周姓男子2022年12月初，駕車行經台北市在萬華區艋舺大道與雙園街口欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，新北地院日前依法判處6月刑期。圖／聯合報系資料照
新北市家暴男周姓男子2022年12月初，駕車行經台北市在萬華區艋舺大道與雙園街口欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，新北地院日前依法判處6月刑期。圖／聯合報系資料照
新北市家暴男周姓男子2022年12月初，駕車行經台北市在萬華區艋舺大道與雙園街口欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，新北地院日前依法判處6月刑期。圖／聯合報系資料照
新北市家暴男周姓男子2022年12月初，駕車行經台北市在萬華區艋舺大道與雙園街口欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，新北地院日前依法判處6月刑期。圖／聯合報系資料照
新北市家暴男周姓男子2022年12月初，駕車行經台北市在萬華區艋舺大道與雙園街口欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，新北地院日前依法判處6月刑期。圖／聯合報系資料照
新北市家暴男周姓男子2022年12月初，駕車行經台北市在萬華區艋舺大道與雙園街口欲強行通過萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，新北地院日前依法判處6月刑期。圖／聯合報系資料照

妨害公務 家暴

延伸閱讀

「就是喜歡」新北狼父性侵女兒多達70餘次 重判9年6月

清庫存釀米酵菌酸食安風暴？ 北市公布寶林茶室3次進貨時間點

高中職無照駕駛機車哪來？逾3成是家長提供 專家建議北市沒收車輛

籃球／國小籃球錦標賽全勝 北市北投稱霸六男甲組

相關新聞

「德東飆車王」 釀1死2傷 二審認罪賠償換減刑

被網友稱為「德東飆車王」的男子簡祥宇，被控前年在天母士東路超速撞死陳姓婦人及撞傷2名女高中生，一審時他辯稱「行人突然衝出...

家暴男駕車衝撞臨檢站 北市警開3槍逮人 判刑6月

新北市周姓男子前年涉對妻子家暴，新北市海山警方獲報到場，周駕車衝撞警車後，一路逃往北市，欲強行闖過北市警方臨檢站，遭萬華...

違規行駛慢車道！高雄聯結車駕駛輾斃女騎士判8月

高雄去年2月中發生聯結車輾斃女騎士的驚悚意外，整起肇因經事後鑑定，42歲聯結車莊姓駕駛當時未依規定行駛慢車道，且未注意車...

影／高雄觀光夜市附近藏賭場 18男女賭「肉龜」正酣

高雄六合夜市附近透天樓房暗藏賭場，警方動員衝入屋內，發現一群人正聚賭俗稱「肉龜」的象棋賭局。逮捕18名男女，將賭場負責人...

單親媽男友狠扭手腳彈舌頭 台中6月大男嬰被虐到「四肢全骨折」

台中張姓男子和張姓單親媽媽交往，幫她照顧年僅6月大兒子時，竟對男嬰扭轉、彎折四肢還彈他舌頭，造成嬰兒四肢骨折重傷，張女起...

北巿騎士被聞到酒味推給後座閨蜜 害她「連帶挨罰」

台北市文山一警分局復興派出所警員張嘉訓、林李祐，日前深夜執行巡邏路檢勤務時，在木柵、和興路口發現停等紅燈的曾姓女騎士騎車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。