北巿騎士被聞到酒味推給後座閨蜜 害她「連帶挨罰」

台北市文山一警分局復興派出所警員張嘉訓、林李祐，日前深夜執行巡邏路檢勤務時，在木柵、和興路口發現停等紅燈的曾姓女騎士騎車搖晃面有酒容，空氣中瀰漫陣陣酒味，2員上前盤查，靠近時就聞到濃濃酒味，一開始曾女竟謊稱酒氣是後座鐘姓閨蜜散發，完全推到閨蜜身上。

曾女雖然辯稱自己沒有飲酒，還質疑員警判斷，但員警使用酒精檢知器初步檢測，卻顯示酒精反應，對曾女實施酒測，酒測值達每公升0.28毫克，已超過法定標準。

曾女坦承公司春酒，喝了3杯生啤酒，當下便不勝酒力醉倒，醒來時誤以為自己酒精代謝退了，便與閨蜜鐘女一同騎車雙載要返家，途中遭員警識破查獲送辦。

曾女事後直呼「相當後悔犯下這個錯誤」，全案依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦；後座鐘女明知曾女有飲酒卻未勸阻，也依違反道路交通管理處罰條例第35條第8項一併予以舉發。

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