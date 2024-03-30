「就是喜歡」新北狼父性侵女兒多達70餘次 重判9年6月

新北市一名狼父從女兒就讀國小四年級到國中二年級，常在夜晚趁女兒入睡後，爬到女兒床上強制猥褻性侵，多達70餘次，女兒憂心父母吵架，不敢跟母親哭訴，只有一再強忍，直到念國二，實在無法再忍受，告知學校輔導老師才曝光，新北地院日前依家暴妨害性自主罪，判刑9年6月，可上訴。

判決指出，新北市這名狼父自103年9月至108年6月間，從女兒就讀國小4年級至國中2年級，多次趁夜晚趁女兒入睡後，爬到女兒床上強制猥褻性侵，頻率高時，幾乎兩周一次，先後多達74次，女兒因憂心父母吵架，不敢跟母親哭訴，只有一再強忍。

「這不是應該是你跟媽媽要做的事情，但為什麼是找我。」狼父竟回這一句話說，「因為我就是喜歡這樣。」直到少女念國二，108年6日5日早上7時許，少女已穿好學校制服準傋上學，狼父突然過來從後面抱住，隔著衣服摸胸部，少女當面大聲抱怨，沒想到狼父不僅回她這一句話，還補了一句「以後什麼事都不要找我。」讓她實再無法再忍受，到學校後向女同學哭訴後，主動告知學校輔導老師才曝光。

狼父到案後矢口否認有任何強制性交及強制猥褻犯行，還辯，「這些都是沒有發生的事情。」法院為求慎重，還請台大醫院對少女進行精神鑑定，結論為「少女於本案事件發生後罹患創傷後壓力症。」且少女自國小4年級開始遭狼父強制性交及強制猥褻並非虛構。