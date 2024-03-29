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國民黨想動中投、欣裕台股權 「不當黨產不得處分」遭駁確定
國民黨向不當黨產處理委員會申請拍賣中央投資公司、欣裕台公司股權，並動用兩家公司股利及減資款，用來支付黨工退休金9.8億餘元，黨產會決議駁回，國民黨不服提行政訴訟，台北高等行政法院判國民黨敗訴。最高行政法院今認為中投、欣裕台的全部股份已被黨產會認定為不當取得的財產，不得處分，駁回國民黨上訴。
黨產會2016年11月29日命國民黨移轉所持有的中投、欣裕台公司全部股份給中華民國，國民黨為了支付680名黨工9.8億退休金，2018年6月25日向黨產會申請動用中投公司股利、欣裕台公司減資款共11億餘元，並希望拍賣兩家公司的股權。黨產會認定不符黨產條例的規定，駁回國民黨的申請，國民黨申請複查碰壁，改提行政訴訟，但台北高等行政法院判敗訴。
國民黨不服，上訴最高行政法院。
最高行認為，黨產條例第5條第1項採舉證責任轉換的立法例，使政黨或其附隨組織須就該條所推定的不當黨產，舉證取得財產符合政黨本質與民主法治原則，才能保有該財產。黨產條例第9條第1項規定「依第5條第1項推定為不當取得之財產，自本條例公布之日起禁止處分之...」一方面避免脫產致該條例的立法目的無法達成，另方面也避免因保全措施侵害政黨、附隨組織及其受託管理人的財產權，設有例外情形得允許處分。
最高行指出，黨產會處分國民黨應移轉所持有的中投、欣裕台全部股份為國有，為北高行依法認定的事實，兩家公司的股權既經黨產會認定為不當財產並命移轉，因此國民黨無論是否已移轉，都不得處分。而股利是股權所生的孳息，減資款是公司減少股本後所應退還股東的股款，都是由原來股權衍生而來，國民黨無權處分，最高行認為國民黨上訴無理，駁回確定。
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