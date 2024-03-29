嘉市議員林煒軒及助理遇襲案 法院裁定延押2名嫌犯共4名嫌犯在押

嘉義市民進黨議員林煒軒1月間遭吳姓、楊姓男子逼車製造糾紛攻擊案，檢方將2人聲請延押；警方再逮捕郭姓男子、江姓男子2名嫌疑人，檢方複訊聲押，嘉義地方法院日前裁定江男羈押、郭男罪證不足駁回，檢方提抗告，台南高分院撤銷發回，上午法官訊問後，裁定郭姓被告羈押，禁止接見通信。

法院說，吳姓、楊姓被告裁定延長羈押2月，禁止接見通信。理由在被告2人供述不一，與其他證人也不符，且有其他共犯待查，仍有事實足認有勾串共犯、證人之虞。且被告2人之前都有與本件罪質相同犯罪，有反覆實施同一恐嚇犯罪之虞，有羈押必要應羈押，禁止接見通信。

吳姓、楊姓男子住北部，與嘉義無地緣關係，與林煒軒素不相識，受他人委託南下嘉義，隨即由被告或其他共犯在車內告知林煒軒工作或居住處所。另江姓共犯去年11月以相同假車禍手法，傷害林煒軒，駕駛車輛與另名共犯、被告有關連。且另名江姓犯嫌在其傷害犯行多次與被告聯繫。故被告與2次傷害犯行，應有關聯，均屬犯罪嫌疑重大。

部分共犯羈押仍有其他共犯未到案，被告曾與其他共犯聯繫，但手機查無紀錄可能遭刪除。另被告案發後有協助處理犯案車輛可能。在共犯 未到案並有涉嫌勾串、滅證下，被告有羈押原因。林煒