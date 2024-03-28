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桃園陣頭打死蘇花公路棄屍案 犯嫌再增2人全數到案、9人收押

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

桃園陣頭打死人棄屍蘇花公路案，本月再增2犯嫌收押，檢警3月初逮到高姓男子，聲押獲准，日前再根據新到案犯嫌的口供等事證，拘提上月交保的宋姓男子，聲押獲准。包含主嫌林姓男子共9人遭收押禁見，據了解涉案犯嫌已全數到案。

花蓮28歲簡姓男子去年底到桃園求職，加入陣頭組成的人力公司，疑似被陣頭成員霸凌，去年12月到今年1月間多次遭到毆打，並被餵食麵包蟲、貓大便等，1月18日到19日間頭部擦挫傷、四肢大面積擦挫傷導致皮下軟組織出血、橫紋肌溶解，不幸身亡。林男等人20日凌晨棄屍於蘇花公路東澳路段。

簡男屍身1月26日被發現，警方比對棄屍時段行經蘇花公路的自小客車，發現其中數輛深夜往返的可疑車輛，循線鎖定桃園的林男等人；宜蘭地檢署檢察官曾尚琳指揮宜蘭縣警局、桃園市警局和刑事警察局第一大隊，2月22日共赴桃園攻堅逮人，抓到本案相關8人。

檢方複訊後認為犯嫌有逃亡、串證之虞，依傷害致死、加重私行拘禁致死與遺棄屍體罪，聲押35歲林姓男子、19歲李姓男子、27歲楊姓男子，依遺棄屍體罪聲押31歲黃姓女子，依傷害致死、加重私行拘禁致死罪聲押23歲潘姓女子，地院裁定5人收押禁見，另外3人交保候傳。

檢警根據到案犯嫌的口供，繼續追查共犯，2月23日、24日抓到19歲陳姓男子與42歲余姓男子，3月8日抓到21歲高姓男子；3月26日又根據新到案犯嫌的口供等事證，拘提先前交保的19歲宋姓男子。以上4人皆依傷害致死、加重私行拘禁致死與遺棄屍體3項罪名聲押獲准。

據了解，林男是本案主嫌，目前涉案犯嫌已全數到案。偵辦警員說，本案難度相當高，死者遭棄屍時身上幾乎完全沒有線索，警方地毯式調閱蘇花公路東澳段的監視器，短時間內過濾數千輛車，才追到林男等犯嫌，如今9嫌都遭收押，也是天網恢恢。

蘇花公路棄屍案步入收網階段，檢方本月聲押2犯嫌獲准，全案共9人在押。記者陳敬丰／翻攝
蘇花公路棄屍案步入收網階段，檢方本月聲押2犯嫌獲准，全案共9人在押。記者陳敬丰／翻攝

桃園 棄屍 蘇花公路

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