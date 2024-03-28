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每票500元幫立委候選人買票 83歲婦人一肩扛起被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄地檢署偵辦本屆立委選舉賄選案件，郭姓立委候選人團隊的83歲趙周姓成員，涉嫌以每票500元替郭男買票，趙女案發後聲押獲准，雄檢今偵結，依投票行賄罪嫌將趙女起訴。

去年12月下旬，法務部調查局高雄市調查處及轄區分局分別接獲線報，郭姓立委候選人疑以現金買票賄選，高雄地檢署分派主任檢察官林志祐、莊玲如及檢察官陳建烈、楊瀚濤等指揮偵辦，1月4日搜索兩處，共帶回11人到案說明。

檢方調查，趙周婦人以每票現金500元，向該選區有投票權之選民行賄買票，並要求投票支持某郭男，複訊後，一名收賄選民以2萬元交保，其餘選民，均繳回犯罪所得，當庭諭知緩起訴處分後請回。

至於趙周婦人，檢方認定行賄罪嫌重大，向法院聲押，經法院審理後，裁定趙女羈押禁見，雄檢調查，趙女熱心公眾事務，出於自願，去年10月下旬舉辦重陽節敬老聯歡活動，趁活動時以每票500元向7名選民尋求支持，因罪證充足，今依法將她起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

投票 檢察官 賄選

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