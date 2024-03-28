每票500元幫立委候選人買票 83歲婦人一肩扛起被起訴

高雄地檢署偵辦本屆立委選舉賄選案件，郭姓立委候選人團隊的83歲趙周姓成員，涉嫌以每票500元替郭男買票，趙女案發後聲押獲准，雄檢今偵結，依投票行賄罪嫌將趙女起訴。

去年12月下旬，法務部調查局高雄市調查處及轄區分局分別接獲線報，郭姓立委候選人疑以現金買票賄選，高雄地檢署分派主任檢察官林志祐、莊玲如及檢察官陳建烈、楊瀚濤等指揮偵辦，1月4日搜索兩處，共帶回11人到案說明。

檢方調查，趙周婦人以每票現金500元，向該選區有投票權之選民行賄買票，並要求投票支持某郭男，複訊後，一名收賄選民以2萬元交保，其餘選民，均繳回犯罪所得，當庭諭知緩起訴處分後請回。