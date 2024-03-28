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不爽被咬出販毒...他開2槍殺死藥腳棄屍防風林 賠錢和解判17年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子林文宗不滿被吳姓藥腳供出販毒，雙方前年相約談判，過程中他持槍朝吳的右胸開2槍斃命，再棄屍防風林，他事後與吳父以50萬元達成和解，最高法院依殺人、遺棄屍體、槍砲等罪判刑17年定讞。

林文宗不滿吳供出他販毒，吳打電話相約在台南市安南區府安路上見面，林2022年10月29日邀不知情的杜姓男子幫忙開車赴約，林、吳談判期間發生口角，林持槍對吳右前胸開2槍斃命，棄屍在安南區北汕尾防風林，檢方依殺人等罪嫌起訴。

林在法院審理時坦承犯行，稱自己因販毒案被判16年，都不知道有沒辦法活那麼久，兩人在車上發生口角，憤怒之下才對吳開2槍，第1槍是啞彈，第2槍才打到，隔天自知犯錯，拿水果刀割頸、雙腕，心想殺人償命，而員警找上門，他原要自首，但員警要他先行就醫，他同年月31日打電話給律師，出面自首。

法院認為林犯案後主動自首並供述殺人犯行，多次對殺人行為表示懊悔，已與吳父以50萬元達成和解並給付完畢，吳父於審理時也說，林已承認犯錯，事情已經發生了，追究也沒有多大意義，希望林能誠實面對，也希望法官給林改過自新的機會，兒子死了不能復生，「給他一次機會，不要再糾纏下去」。

一、二審依殺人、遺棄屍體等罪判林17年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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林文宗犯案後在律師的陪同下出面自首。圖／讀者提供
林文宗犯案後在律師的陪同下出面自首。圖／讀者提供

棄屍 殺人 自首

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