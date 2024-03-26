廟祝生病住院遭解僱 法院認定適用勞基法判廟方賠69萬

屏東縣九如鄉三山國王廟是地方信仰，78歲鄧姓廟祝去年2月因病住院，指控廟方卻將他解僱，也未給資遣費與預告工資，向法院提告求償；屏東地院近日審結，廟方違反勞基法，判賠廟祝69萬多元，可上訴。三山國王廟主委許仁壽表示，廟祝不應用勞基法認定，此例若一開，許多廟宇都相當頭痛，將提上訴。

78歲鄧姓廟祝提告，他從2015年6月12日受僱於三山國王廟，擔任廟祝工作，每月薪資2萬元。工作內容每天清晨5點至廟宇開廟門、整理廟內外清潔、敬香奉茶約1至2個小時後，至廟外即位於村莊內四方位的東西南北營，清潔、敬香奉茶等工作（早晚各一次），返回廟宇後從事服務香客、引領其參拜路線等工作，下午工作結束後返家短暫休息，直至晚上約8點再至廟宇將外營及本廟之廟門關閉後返家。

鄧姓廟祝提告指出，他任職間工時過長無加班費，全年無休假亦無例假日及休息日，無給予特別休假或特休未休的工資，未照實提撥6％的勞工退休金，每月薪資均低於歷年的法定基本薪資，且他因長年處於工時過長環境，致受有職業災害。去年2月13日因病住院後，10天後出院，不料，廟方去年3月16日告知他自即日起解雇，未給予資遣費及預告工資，依勞動基準法的規定起訴請求給付他住院期間工資、基本工資差額、加班費、未提撥的勞工退休金、資遣費及預告工資、職災補償金。

廟方主張，三山國王廟是非營利性質，廟宇成員、委員、志工、爐主等基於信仰除自發性出錢出力，均為無給職。鄧姓廟祝經人引薦擔任顧廟人，當時明確告知，廟方因承辦公益慈善及社會教化而性質特殊，並無任何生財收入管道，非屬勞動基準法規範，僅能依廟方百年來先人執事所立習慣法則，按月支給固定金額，遇有顧廟者離職，依生活物價調整，發放適宜慰撫金，也經廟祝同意。

屏東地院審理認為，依中華民國行業標準分類第6次修訂版規定，凡設有主持人，並備經典、法物，經常供公眾從事宗教儀式及宗教活動的寺、廟、堂、壇、庵、觀、院等，係歸屬於「傳教機構」，自民國99年1月1日起應適用勞動基準法。據此，傳教機構與所僱勞工間如具僱傭關係者，自有勞基法適用。