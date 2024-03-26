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營建署前主秘故意隱匿5000萬房產 廉政署裁罰800萬
內政部營建署前主秘洪嘉宏因收受遠雄賄款350萬，監察院行政調查查出，洪嘉宏於2014年至2015年間，以妻子友人名義購買3處房產，故意隱匿並未申報價值5000萬房產，監察院報請廉政署裁罰，廉政署依公職人員財產申報法，針對兩次違法行為各裁罰400萬。
檢廉數年前偵辦遠雄弊案查出，洪嘉宏利用7件眷改案，向遠雄等3家建商收賄1億2300萬元，得手3550萬，2017年間依貪汙治罪條例之職務上收賄罪起訴洪。台北地方法院一審依不違背職務收賄罪，判處洪有期徒刑8年2月，沒收不法所得3550萬元。案件現由台灣高等法院審理中。
監察院於行政調查另查出，洪嘉宏於2014年至2015年擔任營建署城鄉發展分署長期間，曾以妻子友人名義購買3處房產，價值約5000萬，並故意隱匿未申報財產。
後來，監察院報請廉政署裁罰，由廉政署的「法務部公職人員財產申報案件審議委員會」依監察院調查報告內容，針對洪嘉洪涉有故意隱匿財產，違反公職人員財產申報法第12條規範的兩次行為，各處罰鍰400萬元，共800萬元。
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