做完臉就翻臉持刀恐嚇美容師搶錢 台北男依強盜未遂起訴

台北市士林區美崙街一家美容護膚店，今年1月底邱姓美容師遭顧客陳男持刀架脖恐嚇，恫嚇「把錢拿出來！」，54歲陳男未等逞，旋即逃離現場，美容師在社群上指控「做完臉不付錢還要搶錢」「打這段文字手還在發抖」警方獲報後3天後在網咖，查獲陳男。士林地檢署日前偵結，依加重強盜未遂罪嫌起訴。

此美容師護膚店，平時提供做臉、清粉刺痘痘、婚前保養按摩、紋綉及美睫等服務，且幾乎是採用預約制。25歲邱姓美容師在ＩＧ發文（已刪除），指控男姓消費者根本是預謀犯案「真的沒想過這種事會發生在我身上，做完臉不付錢還要搶錢」、「誰會隨身攜帶刀子」、「打這段文字手還在發抖」。

今年1月31日15時許，3年前曾到美容工作室消費的陳男，再度預約上門做臉。起訴指出，做臉當日經2小時護膚，美容師引導陳男至櫃台準備結帳時，陳男不付錢，基於強盜犯意，涉掏出事先準備的美工刀，架在美容師的脖子上，恫嚇稱「把錢拿出來！」美容師先配合陳男，再趁隙躲到店內後方隔間尋求其他店員協助，陳男隨即轉身離開。