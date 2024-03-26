快訊

田徑／與林書豪相同曾用靜脈雷射治療 張嘉哲致歉並願受調查

高層人事大地震！波音執行長、董座接連請辭 新CEO可能人選曝光

年改先鋒石發基 為何態度大逆轉「撥補是目前唯一解」

做完臉就翻臉持刀恐嚇美容師搶錢 台北男依強盜未遂起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市士林區美崙街一家美容護膚店，今年1月底邱姓美容師遭顧客陳男持刀架脖恐嚇，恫嚇「把錢拿出來！」，54歲陳男未等逞，旋即逃離現場，美容師在社群上指控「做完臉不付錢還要搶錢」「打這段文字手還在發抖」警方獲報後3天後在網咖，查獲陳男。士林地檢署日前偵結，依加重強盜未遂罪嫌起訴。

此美容師護膚店，平時提供做臉、清粉刺痘痘、婚前保養按摩、紋綉及美睫等服務，且幾乎是採用預約制。25歲邱姓美容師在ＩＧ發文（已刪除），指控男姓消費者根本是預謀犯案「真的沒想過這種事會發生在我身上，做完臉不付錢還要搶錢」、「誰會隨身攜帶刀子」、「打這段文字手還在發抖」。

今年1月31日15時許，3年前曾到美容工作室消費的陳男，再度預約上門做臉。起訴指出，做臉當日經2小時護膚，美容師引導陳男至櫃台準備結帳時，陳男不付錢，基於強盜犯意，涉掏出事先準備的美工刀，架在美容師的脖子上，恫嚇稱「把錢拿出來！」美容師先配合陳男，再趁隙躲到店內後方隔間尋求其他店員協助，陳男隨即轉身離開。

士林警方獲報後3天，在北市大同區某網咖查獲陳男到案，查扣作案用美工刀及束帶6條。陳男到案後認罪，檢方依犯嫌自白、被害人證詞、監視器翻拍畫面等，認定陳男涉犯加重強盜未遂罪，依法起訴。

陳男做臉清粉刺不付錢，涉在櫃檯持刀恐嚇美容師。記者蕭雅娟／翻攝
陳男做臉清粉刺不付錢，涉在櫃檯持刀恐嚇美容師。記者蕭雅娟／翻攝
陳男做臉清粉刺不付錢，涉在櫃檯持刀恐嚇美容師「把錢拿出來」記者蕭雅娟／翻攝
陳男做臉清粉刺不付錢，涉在櫃檯持刀恐嚇美容師「把錢拿出來」記者蕭雅娟／翻攝

北市 強盜 監視器

延伸閱讀

新北男涉經營改槍工廠 刑事局逮人查扣證物法辦

喪葬補助糾紛1男亮槍恫嚇 反被對方搶走報警

剪完更顯胖！好命汪進寵物美容「沐浴球變棉花糖」網見一重點歪樓：沒剃乾淨啦

主人回來了！「白海豹吹毛ing」秒變微笑天使 wink賣萌網全融化：耳朵呢？

相關新聞

影／控黃國昌教室硬上女學生遭求償百萬 調解失敗周玉蔻勸他：放寬心胸

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元、...

宥勝強制猥褻疑勾串被害人遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

本名王宥勝的藝人「宥勝」被控趁送女助理返回新北市新店區住處時，跨坐、強吻女助理，涉犯強制猥褻罪，台北地院今天開庭。據了解...

三民書局遺產戰未歇 高院再判創辦人長子3173萬這條不用還

老牌出版業者「三民書局」創辦人劉振強過世，陷遺產爭奪戰。三民書局主張劉生前經營三民書局與偉強、東大、弘雅公司等事業體，因...

「億萬金童」摩根大通執董家暴妻子 痛罵婊子鈔票割臉判賠258萬

美國摩根大通台灣投資銀行業務執行董事陳宣任被控家暴妻子，辱罵妻子三字經、「賤人」、「廢物」，甚至在家人面前說「媽媽先去死...

連同學都騙！夜校學生背債近10萬 陷「無卡分期」陷阱

中部數百名大學生誤信業務員「簽名賺5千」說詞，陷入無卡分期債務陷阱，背債數萬到十多萬元。受害者「小偉」說，他與負責攬客的...

做完臉就翻臉持刀恐嚇美容師搶錢 台北男依強盜未遂起訴

台北市士林區美崙街一家美容護膚店，今年1月底邱姓美容師遭顧客陳男持刀架脖恐嚇，恫嚇「把錢拿出來！」，54歲陳男未等逞，旋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。